Anunci urgent del Meteocat, arriben pluges: Tots els detalls

per Iker Silvosa

Dilluns ja ha començat amb cels grisos, però a mesura que ens endinsem a l’equador de la setmana, l’atmosfera sobre Catalunya començarà a donar senyals d’inestabilitat. Les temperatures suaus i el cel parcialment cobert que han predominat els darrers dies estan a punt de donar pas a un canvi meteorològic significatiu que no passarà desapercebut per a gran part de la població catalana. Les previsions de Meteocat han activat l’alerta i, com a experts en meteorologia, és imprescindible interpretar correctament què ens espera en les pròximes hores i dies.

L’escenari meteorològic: entre la calma i la irrupció de pluges

Durant la tarda d’avui, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activa l'alerta groga per intensitat de pluja a comarques clau del Pirineu: Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Vall d’Aran i Pallars Sobirà. Els models preveuen que aquestes àrees seran l’epicentre dels ruixats més intensos, sobretot al sector occidental, on no es descarten precipitacions localment abundants. Les pluges arribaran acompanyades de tempestes, episodis de calamarsa o fins i tot pedra, i podrien anar acompanyades de ràfegues de vent fortes.

Tot i que la majoria dels ruixats tindran una intensitat entre feble i moderada, les cèl·lules convectives que es desenvolupin durant la tarda podrien assolir pics puntualment forts, quelcom a tenir molt en compte per a qui circuli per vies de muntanya o desenvolupi activitats a l’aire lliure en aquestes zones.

| Meteocat

El Pirineu i Prepirineu no seran les úniques àrees afectades. Durant la primera meitat de la tarda i novament al vespre, les precipitacions podrien estendre’s al quadrant nord-oest i al terç occidental de Catalunya. Tanmateix, la tònica general serà la d’acumulacions modestes, excepte alguns punts de l’oest pirinenc on podrien superar-se els 20 mm en només 30 minuts, el llindar que marca l’avís de risc emès per Meteocat.

Breu treva i nou episodi de pluges

Dimarts es perfila com una jornada de transició, amb cels més serens i una treva en les precipitacions. La major part del territori català gaudirà d’una atmosfera estable, ideal per a activitats a l’aire lliure o desplaçaments. L’excepció la trobarem a la Vall d’Aran, on no es descarta algun ruixat aïllat durant la tarda, tot i que de caràcter poc rellevant. Aquesta pausa serà, però, efímera.

| Canva

Dimecres arribarà un nou front que, segons la darrera predicció a mitjà termini del Meteocat, es deixarà notar des de primera hora del dia. Les pluges tornaran amb força, especialment al nord i nord-est de Catalunya. Al matí, les precipitacions seran probables a la major part del territori, excepte algunes comarques centrals com Anoia, Conca de Barberà i Urgell, entre d’altres.

A mesura que avanci la jornada, la situació se centrarà al nord-est, amb especial incidència a Garrotxa, Pla de l’Estany, Alt Empordà i Gironès, on torna a activar-se l’alerta groga per possibles ruixats localment intensos. Els models adverteixen que, a la tarda, els episodis de pluja podrien ser puntualment forts, acompanyats de tempesta, calamarsa i acumulacions abundants, la qual cosa exigeix precaució en desplaçaments i zones sensibles a crescudes ràpides de rius i rieres.