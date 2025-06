Francesc Mauri al·lucina amb la foto que ha vist després de la pedregada

Hi ha dies en què el cel, sense avís previ, pot transformar la tranquil·litat d’un diumenge a la Garrotxa en una experiència absolutament impactant. Els veïns de Santa Pau encara comenten el que va passar, i no és per menys: el que va començar com un canvi sobtat en el color del cel va acabar deixant imatges que han deixat bocabadats meteoròlegs i tota Catalunya. Fins i tot Francesc Mauri, reconegut expert de TV3, ha mostrat el seu astorament després de veure una de les fotos més sorprenents que es recorden després d’una calamarsada.

La jornada arrencava sense grans senyals d’inestabilitat, però en qüestió de minuts l’ambient es va tornar fosc i dens, presagiant que alguna cosa fora del comú estava a punt de succeir.

La magnitud de la pedra: calamarsa com ous

Les xarxes socials aviat es van omplir de fotografies insòlites: pedres de calamarsa de la mida d’ous i fins i tot més grans, amb alguns exemplars que superaven clarament els 5 i 6 centímetres de diàmetre. Un usuari compartia una imatge en què diverses pedres de gel, disposades al costat d’ous frescos, permetien comparar la magnitud del fenomen de manera gràfica i directa. I aquí hi ha el motiu de la reacció de Mauri: el meteoròleg no va dubtar a compartir la fotografia i subratllar l’excepcionalitat de l’episodi.

| ACN

La confirmació visual no va trigar a arribar també des d’altres zones de la Garrotxa. A Batet de la Serra, diverses imatges evidenciaven com les pedres de gel superaven els 5 cm, acompanyades de regles mètriques per evitar dubtes. L’astorament era compartit tant pels veïns com per aquells que seguien el fenomen des de les xarxes i els mitjans especialitzats. Un fenomen d’aquestes dimensions, tot i que poc freqüent, té precedents a la regió, però la violència i la mida assolida en aquesta ocasió seran recordades durant anys.

Impacte immediat al món rural

Més enllà de l’impacte visual i mediàtic, la realitat per als veïns i especialment per als ramaders de Santa Pau ha estat molt més dura. La forta pedregada va deixar teulades destrossades en almenys tres granges de la zona dels Arcs, afectant directament la protecció del bestiar. Com relatava Lluís Sunyer, responsable d’una de les finques més afectades, “les teulades han quedat com un colador” i la preocupació ara és màxima per l’arribada de noves pluges que puguin posar en perill la salut i el benestar dels animals.

El problema s’agreuja perquè molts dels coberts afectats estan fets de fibrociment, un material pendent de ser substituït per estructures metàl·liques més resistents. Tanmateix, la lentitud en l’arribada d’ajudes públiques i la burocràcia pròpia del món rural estan complicant la recuperació.

A la granja veïna, gestionada per Bernat Francès i el seu avi, el panorama és igualment complicat: quatre estances amb dos coberts completament destrossats i la resta en necessitat de reparacions urgents. La gestió dels purins i la reubicació dels animals se suma ara a l’estrès d’haver de condicionar a contrarellotge els espais afectats.

Vehicles danyats i preocupació veïnal

No només la ramaderia n’ha sortit malparada: desenes de vehicles presentaven llunes trencades, carrosseries abonyegades i plàstics destrossats, segons confirmen els mateixos veïns de Santa Pau. L’ajuntament ha rebut una cinquantena de persones a la recerca d’orientació per tramitar les reclamacions i ha iniciat els tràmits per sol·licitar ajudes a la Generalitat i al Govern central. A més, equips tècnics han començat a avaluar els danys amb ajuda de drons per determinar-ne l’abast real, incloent-hi la revisió de plaques solars i del mateix castell del municipi.

L’alcaldessa, Cris Capó, ha transmès un missatge d’esperança i confiança que les ajudes arribaran aviat, tot i que admet que l’avaluació completa durarà dies. El que és indiscutible és el sentiment de sorpresa i desconcert entre la població: “