Tornen les pluges: Una zona de Catalunya en risc a partir d'aquesta matinada

Els darrers dies, Catalunya ha gaudit d'una treva meteorològica. El sol ha predominat i ha deixat jornades càlides i agradables. Molts han aprofitat el bon temps per fer activitats a l'aire lliure.

Tot i això, aquest panorama està a punt de canviar de forma dràstica. Després d'un cap de setmana marcat pels cels clars i les temperatures més properes als 20 graus, el clima hivernal farà presència a les properes hores en part del territori.

L'avís per part del Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per pluges intenses. Segons el comunicat, les precipitacions podrien superar els 20 mm en tan sols 30 minuts a algunes comarques.

Aquest fenomen es preveu que passi durant la matinada de dimarts, concretament entre les 00.00 i les 06.00 hores. El nivell d'alerta establert és d'1 sobre 6, cosa que indica un risc baix. Tot i així, es recomana precaució a les zones afectades.

L'avís abraça especialment el litoral i el prelitoral central, on les pluges podrien ser més persistents. Tot i que no s'espera que les precipitacions siguin generalitzades, la intensitat podria causar acumulacions ràpides d'aigua.

Zones baix risc i evolució del fenomen

El mapa d'alerta compartit per Meteocat destaca algunes àrees concretes de Catalunya en groc, marcades com a zones de risc. Aquestes corresponen principalment a comarques del litoral central. Mentrestant, la resta del territori roman en verd, sense risc aparent.

La naturalesa localitzada de les pluges significa que els efectes seran desiguals. Segons l'evolució prevista, el fenomen es concentrarà a les primeres hores del dia, disminuint progressivament cap al migdia.

A partir de les 12.00, la situació meteorològica serà més estable, sense previsió de nous episodis intensos. Tot i això, es recomana als conductors i transeünts estar atents durant la matinada i les primeres hores del matí.

L'impacte d'aquestes pluges dependrà de la intensitat i la capacitat de drenatge de les zones afectades. Tot i que no es preveu un impacte sever, algunes àrees urbanes podrien experimentar tolls significatius en punts habituals d'acumulació.

Precaucions i recomanacions

Davant d'aquesta situació, les autoritats aconsellen extremar les precaucions, especialment a carreteres i zones propenses a inundacions. És crucial evitar estacionar vehicles a punts baixos o a prop de rieres. A més, es recomana mantenir-se informat a través de canals oficials com Meteocat i Protecció Civil.

Aquest advertiment arriba com a recordatori de la variabilitat climàtica a Catalunya, on les pluges intenses poden sorgir de forma sobtada. La situació subratlla la importància de respectar les alertes meteorològiques i planificar activitats tenint en compte les condicions climàtiques.

Tot i que l'episodi previst no sembla ser sever, l'experiència recent amb pluges torrencials demostra que mai no se n'ha de subestimar el potencial impacte. Les properes hores seran crucials per observar l'evolució d'aquest fenomen.