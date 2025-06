Tres comarques ‘es rebel·len’ contra la calor: Alerta per intensitat de pluja per avui

Catalunya viu dies de calor asfixiant que no donen treva. Els termòmetres fa jornades que superen els valors habituals de finals de juny, situant la majoria del territori sota avisos de temperatures extremes i disparant la preocupació pel risc d'incendi forestal. Tanmateix, mentre el sol castiga bona part del país, hi ha una franja del mapa que trenca la dinàmica: tres comarques del nord es lleven avui sota una alerta molt diferent de la resta.

Una anomalia meteorològica que convida a mirar amb atenció un Pirineu que, tot i les altes temperatures generals, prepara paraigües i observa el cel amb recel.

La calor, protagonista absoluta… excepte en tres comarques

Si alguna cosa defineix la situació meteorològica d'avui a Catalunya és el domini de la calor extrema. L'alerta per altes temperatures s'estén pràcticament a tot el territori, tal com reflecteixen els avisos oficials del Servei Meteorològic de Catalunya i els mapes de predicció del Departament d'Agricultura. Els valors de risc per incendi forestal arriben als nivells més alts de l'any en moltes zones, amb àmplies regions de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i bona part del prelitoral oriental tenyides de taronja i vermell als mapes de perill.

| XCatalunya, Canva Creative Studio

L'excepcionalitat de la jornada queda palesa també en comprovar que només unes poques comarques, com el Solsonès, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, es mantenen aquesta tarda fora de qualsevol alerta meteorològica significativa. Però és a l'extrem nord on la meteorologia desafia la lògica de la resta del país: al Lluçanès, el Berguedà i el Ripollès, l'atenció no l'acapara la calor, sinó el risc per episodis de pluja intensa.

Lluçanès, Berguedà i Ripollès: sota avís per intensitat de pluja

El pronòstic per a aquest dilluns dibuixa un escenari insòlit en el context d'onada de calor. A partir del final del matí i fins entrada la tarda, s'esperen ruixats localment intensos al Pirineu i Prepirineu oriental. Segons els avisos oficials, la probabilitat de precipitacions superiors a 20 mm en 30 minuts és suficient per activar l'alerta groga (grau 1/6 de perillositat) en aquestes tres comarques, mentre la resta de Catalunya manté el focus en el termòmetre i els incendis.

Les precipitacions previstes seran d'intensitat variable, en molts casos febles o moderades, però amb potencial per anar acompanyades de tempesta, calamarsa i fins i tot ratxes de vent puntuals. La distribució serà local, centrada sobretot a la zona oriental del Pirineu i el nord de la Depressió Central, amb certa possibilitat que els ruixats es desplacin també cap a la serralada Transversal i altres punts interiors del quadrant nord-est.

El més rellevant és que, tot i que la quantitat total de pluja prevista no serà extraordinària en termes generals, els episodis podran ser intensos en curts períodes de temps i deixar acumulats puntuals més significatius. És a dir, no es descarta que alguns municipis d'aquestes comarques vegin com, en només mitja hora, es registren quantitats d'aigua poc habituals per aquestes dates, i especialment cridaneres en el context actual.