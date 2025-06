No se'n va la calor infernal, però arriba pluja intensa a tres comarques

per Mireia Puig

L'inici de setmana a Catalunya convida a la cautela. Tot i que l'ambient xafogós sembla haver-se instal·lat amb fermesa a bona part del territori, el mapa meteorològic comença a mostrar senyals d'una transició atmosfèrica que podria sorprendre més d'un.

Aquest dilluns, l'estabilitat tèrmica es mantindrà com a teló de fons, però l'atenció se centra en el cel, on l'amenaça de canvis sobtats desperta certa expectació entre la ciutadania i els experts en meteorologia.

En les darreres jornades, les temperatures s'han situat per sobre dels valors habituals per aquestes dates, deixant nits tropicals i tardes de calor persistent a la major part del territori català. Tanmateix, els models meteorològics i els avisos recents de les autoritats anuncien un fenomen que, tot i que localitzat, podria alterar la rutina de diverses comarques del nord-est de Catalunya.

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

Pluges intenses localitzades: les comarques sota vigilància

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill, posant en alerta la població de tres comarques del nord-est del país. Segons l'avís oficial, el risc està associat a la intensitat de la pluja que s'espera per a la tarda d'aquest dilluns, concretament entre les 14:00 i les 20:00 hores. El grau de perill fixat és d'1 sobre 6, la qual cosa indica una situació de perill moderat, però suficient com per justificar la vigilància i l'adopció de mesures preventives.

El mapa oficial ressalta en groc la franja afectada, que correspon principalment a zones del Ripollès, el Lluçanès i el Berguedà. Aquestes comarques se situen al quadrant nord-oriental de Catalunya, una zona especialment sensible als episodis de precipitació intensa durant els mesos càlids, a causa de l'orografia i a l'aportació d'humitat del Mediterrani.

La previsió assenyala la possibilitat de precipitacions superiors als 20 mil·límetres en només 30 minuts. Aquesta intensitat, tot i que localitzada, pot provocar complicacions puntuals com acumulacions d'aigua en vies urbanes, crescudes ràpides en torrents i risc de desbordament en petits cursos, a més de l'habitual reducció de la visibilitat i la probabilitat de tempestes elèctriques.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes pluges poden anar acompanyades d'aparell elèctric i fins i tot de ràfegues de vent intenses, factors que incrementen la perillositat d'aquests episodis breus però contundents.

Context meteorològic: entre la canícula i el canvi de patró

La situació actual respon a una combinació de factors típics de l'estiu mediterrani. D'una banda, persisteix la calor acumulada per l'estabilitat atmosfèrica dels darrers dies. De l'altra, l'entrada d'una massa d'aire lleugerament més freda en nivells alts afavoreix la inestabilitat, creant les condicions propícies per al desenvolupament de núvols convectius en zones de relleu.

El contrast tèrmic entre el sòl recalentat i les capes superiors de l'atmosfera pot actuar com a detonant de les tempestes d'evolució ràpida, que solen concentrar la màxima intensitat en franges horàries molt concretes, generalment a la tarda.

Aquest tipus de fenòmens, tot i que puntuals, poden sorprendre per la seva virulència i afecten de manera molt desigual les diferents comarques catalanes En aquest cas, la previsió és clara: la major part de Catalunya quedarà al marge, però el nord-est haurà de romandre atent al radar i als comunicats oficials.

| ACN, Bebee

Impacte i recomanacions davant les pluges intenses

L'impacte d'aquestes pluges intenses, tot i tenir un grau de perill considerat baix a l'escala oficial, no s'ha de subestimar. En episodis similars s'han registrat inundacions localitzades, problemes de mobilitat i talls temporals en serveis bàsics.

Per això, les autoritats recomanen extremar la precaució, especialment en desplaçaments per carretera durant la franja horària assenyalada i en zones susceptibles d'acumulació d'aigua. També s'aconsella revisar l'estat dels desaigües i evitar romandre en espais oberts durant possibles tempestes elèctriques.

Els experts insisteixen en la importància de consultar la informació actualitzada de Meteocat i d'altres organismes oficials per adaptar les activitats del dia a les condicions meteorològiques en temps real. En definitiva, tot i que la calor continuarà marcant la pauta a la major part de Catalunya, el nord-est viurà una tarda de dilluns en què el cel serà protagonista. La meteorologia, com sempre, convida a estar atents i preparats davant allò imprevisible.