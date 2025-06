Avís urgent de Protecció Civil per l'onada de calor: 'S'allarga fins al...'

Les jornades de calor intensa han convertit l'atmosfera de bona part de Catalunya en un autèntic forn, amb termòmetres que es resisteixen a baixar i nits en què descansar esdevé una tasca gairebé impossible.

El paisatge es tenyeix d'un sol inclement i una sensació de xafogor que, lluny de remetre, apunta a perllongar-se més del que s'esperava. Les previsions, lluny d'anunciar alleujament, han obligat Protecció Civil a mantenir el nivell d'alerta davant d'una situació meteorològica que comença a deixar empremta en el dia a dia de milers de persones.

Termòmetres disparats: el pols de l'onada de calor en xifres

L'evolució de les dades registrades aquest cap de setmana confirma el que molts sospitaven: l'episodi d'alta temperatura no només persisteix, sinó que eleva la preocupació a l'interior i la costa. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha detectat valors extrems a les 13.30 hores, com els 39,7°C a Aldover, els 39°C a Benissanet, els 38,9°C al pantà de Siurana i xifres similars a Fornells de la Selva, Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, el Montmell i Torroja del Priorat.

El mapa tèrmic català dibuixa zones especialment crítiques a l'interior de l’Ebre, Camp de Tarragona, Ponent, l'interior de Girona i punts de l’Empordà, on l'asfalt i la terra cremen sota el rigor del sol.

El fenomen no es limita a les hores centrals del dia. La nit tropical s'ha imposat amb mínimes que no baixen de 20°C a bona part de la costa, i valors fins i tot més elevats en enclavaments com Portbou (29,8°C de mínima), Barcelona-Raval (26,8°C) o Badalona-Museu (26,4°C). Són dades que no només incomoden el descans, sinó que augmenten la sensació de fatiga i risc per als col·lectius més vulnerables.

Protecció Civil eleva l'alerta: què implica i a qui afecta

La persistència de l'episodi ha portat Protecció Civil a mantenir el nivell d'alerta del pla PROCICAT per onada de calor, en constatar que la situació podria allargar-se fins dimecres, un dia més del que es preveia inicialment. Aquest ajust del pronòstic respon tant a la resistència de l'aire càlid com a la manca de fenòmens meteorològics que podrien afavorir un descens de temperatures a curt termini.

L'impacte geogràfic de l'onada de calor és ampli. Durant el dia, s'estima que entre el 30% i el 70% del territori pot veure's afectat per la calor extrema, mentre que durant la nit l'afectació és més localitzada però igualment preocupant.

Aquest escenari ha activat la fase 2 del Pla d’Actuació per Prevenir els Efectes de les Onades de Calor sobre la Salut (POCS). Es recomana als ajuntaments preveure espais frescos o climatitzats i extremar la vigilància sobre majors de 75 anys, persones amb discapacitats o problemes de mobilitat, qui hagi de romandre o treballar a l'aire lliure i pacients amb malalties cròniques.

Perspectives per als pròxims dies: quan arribarà l'alleujament

La predicció apunta que, tot i que la calor diürna podria afluixar lleugerament a l'interior de l’Ebre durant dilluns, el protagonisme es desplaçarà a Tarragona i a la franja prelitoral central, on els termòmetres podrien continuar marcant màximes excepcionals. L'anticicló que domina el panorama impedeix l'entrada de masses d'aire més fresques, perllongant la sensació d'ofec tèrmic i dificultant la recuperació nocturna.