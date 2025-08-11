La treva per la calor no durarà: Meteocat anuncia quan tornarà a pujar la temperatura

El pols atmosfèric prepara un gir de guió a mitja setmana a Catalunya. El cel no mostrarà grans estridències, però l'ambient sí que deixarà senyals clares que l'estiu sap jugar amb els temps: un respir breu, canvis de vent i una sensació tèrmica diferent entre la costa i l'interior.
Qui matinés notarà matins més suportables; qui apurés la tarda, un sol encara amb energia. La clau, com gairebé sempre a l'agost, estarà en com es moguin les masses d'aire per sobre dels nostres caps.
Un parèntesi tèrmic amb segell de nord i brisa marina
Segons la predicció a mitjà termini del Meteocat, l'episodi de calor recent es dona per tancat amb l'entrada d'aire una mica més fresc i sec. Aquest descens tèrmic es deixa sentir especialment després de la posta de sol i a comarques d'interior com el Pla de Lleida, la Segarra o la Conca de Barberà.
Al mapa previst per dimecres apareixen intervals nuvolosos més compactes cap al Pirineu i Prepirineu —Ripollès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars—, fruit d'una lleugera convecció de tarda i de l'orografia, mentre que la major part del litoral i prelitoral manté clarianes àmplies.
El vent bufarà a estones de tramuntana a l'Alt Empordà i de mestral a l'Ebre, ajudant a netejar l'atmosfera i a contenir la sensació de xafogor, mentre que a la costa s'imposarà la marinada a partir del migdia.
La lectura sinòptica és coherent: a uns 850 hPa (uns 1.500 metres), la isoterma baixa respecte a dies anteriors, prou per retallar les màximes 2–4 °C a bona part del territori. En xifres pràctiques, això situa les màximes de dimecres en una forquilla de 26–29 °C a la franja litoral —Barcelona i el seu entorn, Maresme, Costa Daurada—, 28–31 °C al prelitoral —Vallès, Bages, Osona— i 22–26 °C al Pirineu, amb mínimes més fresques i un descans nocturn que s'agrairà.
Dijous més estable: cel obert i sensació de confort
El dijous guanya terreny el temps estable. El Meteocat dibuixa més icones de sol a pràcticament tota Catalunya, amb algun rebuf de núvols a la divisòria pirinenca i nuvolositat decorativa a trams del prelitoral. Persisteixen les brises al litoral i el mestral queda acotat. La humitat relativa puja una mica a la costa per la marinada, però la sensació tèrmica continua continguda.
Les màximes repeteixen o pugen tot just un grau, amb ambient molt agradable al Pirineu i migdies temperats a Girona, Barcelona i Tarragona. A Lleida i comarques interiors es manté una amplitud tèrmica acusada: matins frescos, tardes càlides però sense excessos.
Aquest “vall” tèrmic respon a l'equilibri entre una dorsal atlàntica moderada i petites ondulacions que faciliten la ventilació. Sense forçament significatiu, no s'esperen fenòmens adversos; com a molt, ruixats orogràfics de baixa entitat a àrees d'alta muntanya al final de la tarda.
Divendres canvia la inèrcia: el mercuri torna a escalar
A partir de divendres, el gràfic de tendència del mateix Meteocat traça una línia ascendent que anticipa el repunt tèrmic. La dorsal es reforça i torna una advecció d'aire més càlid des del sud-oest a capes mitjanes. En la pràctica, les màximes sumaran de nou 2–3 °C al conjunt de Catalunya.
L'interior de Ponent pot tornar a coquetejar amb els 32–34 °C, el prelitoral situar-se en 30–32 °C i el litoral moure's entre 28–31 °C, amb xafogor creixent per la humitat. El cel seguirà majoritàriament poc ennuvolat; els núvols baixos matinals a la Costa Brava i la Costa Daurada tendiran a trencar-se aviat, quedant un sol dominant i radiació UV alta.
El vent serà més mandrós. On bufi, ho farà en forma de brisa ben establerta, afavorint l'entrada d'aire marítim i una sensació una mica enganxosa al Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme a la tarda. A l'Alt Empordà la tramuntana amaina i només en quedarà un regust a primeres hores.
Impacte per zones: Pirineu fresc, litoral amb xafogor continguda, interior en transició
El Pirineu i Prepirineu mantenen el millor ambient per a activitats a l'aire lliure entre dimecres i dijous, amb temperatures contingudes i nuvolositat d'evolució sense grans complicacions. El litoral gaudirà de dues jornades més respirables gràcies a la marinada, tot i que amb humitat en augment de cara a divendres. A l'interior i Ponent, la treva es notarà de manera clara dimecres, s'allargarà dijous i començarà a diluir-se divendres, quan el termòmetre recuperi terreny.
A l'àrea metropolitana de Barcelona, l'alleujament serà perceptible a les nits i primeres hores, amb mínimes una mica més baixes i menys incomoditat a casa; tanmateix, el trànsit al repunt de divendres tornarà una sensació tèrmica alta per la combinació de temperatura i humitat.