Ni Barcelona ni Girona: La localitat on gairebé s'arriba als 44 graus

La segona onada de calor de l'estiu ha tocat sostre aquest dilluns amb màximes que han fregat els 44 °C a l'interior de l'Ebre (Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Terra Alta) i han superat àmpliament els 40 °C a Ponent i el Prepirineu Occidental, especialment a les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà.
A les 18.30 hores, destaquen temperatures caniculars com els 43,8 °C de Vinebre, els 42,4 °C del Masroig, els 42,3 °C del Pantà de Riba-roja, els 42,2 °C d’Ascó, els 41,8 °C de Torres de Segre i Lleida o els 41,7 °C d’Aldover o Torroja del Priorat, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic. Protecció Civil manté l’alerta per calor intensa diürna i nocturna, principalment a la meitat sud i oest del país, fins dimarts a la tarda.
De fet, la passada nit ha estat la més càlida del que portem d’estiu en alguns sectors de Catalunya. La temperatura no ha baixat dels 25 °C en trams del litoral i dels 20 °C a bona part de l’interior.
Destaquen els 28,6 °C de mínima a l’estació del Raval de Barcelona i els 27,9 °C de mínima a l’Observatori Fabra Pel que fa a la matinada de dimarts es preveu calor nocturna intensa a les comarques de Ponent, Terres de l’Ebre i al Baix Llobregat i Barcelonès. Demà dimarts, també seguint la previsió de Meteocat, s’acostarà una massa d’aire més fresca que farà que comenci a baixar una mica la temperatura a tot el país.
Una seixantena d’atesos pel SEM per la calorada durant el cap de setmana
Ahir diumenge es van superar els 40 °C en sectors de les Terres de l’Ebre, com els 41,9 °C a Vinebre; el pla de Lleida, com els 40,9 °C a Seròs; el Pallars Jussà, com els 41 °C a Tremp; i el nord de l’Alt Empordà, com els 40,5 °C a Espolla.
En alguns casos ha estat la temperatura més alta des de 2023 Durant el cap de setmana del 9 i 10 d’agost, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 61 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D’aquestes, un 59 % han requerit l’activació d’una ambulància, traslladant l’afectat a un centre sanitari, i la resta han estat ateses pel servei 061 Salut Respon Un 44 % dels afectats han estat dones i un 55 % homes.
Els barcelonins busquen refugi d’una calor “insuportable”
Els barcelonins han buscat desesperadament refugi de les temperatures extremes de la segona onada de calor de l’estiu, en un dilluns amb mínima de 28,6 °C i màxima de 33,5 °C a l’estació del Raval. “La ciutat és insuportable”, ho ha lamentat a l’ACN Paqui, veïna del Maresme que ha anat a Barcelona a passar el dia Andresa, que ha viscut durant un any i mig a la capital catalana, explica que és “impossible viure a Barcelona amb aquesta calor” i opta per refrescar-se en locals amb aire condicionat, ja que al seu pis no en té.
Les famílies també han buscat alternatives a la piscina i la platja, com els espais de jocs d’aigua habilitats al Parc de les Glòries, tot i que aspiren que en un futur siguin més grans i amb més ombra.
Molts banyistes i pocs esportistes a la platja de Nova Icària
Al migdia, el termòmetre marcava 32 °C a la platja de la Nova Icària, però la humitat del 70 % feia que la temperatura de sensació s’apropés als 40 °C. Molts banyistes es congregaven a la sorra, majoritàriament sota para-sols o almenys equipats amb gorres i viseres, i pocs esportistes s’atrevien a córrer pel passeig Marítim
En l’espai de gimnàs a l’aire lliure, només dues persones utilitzaven les màquines per fer algunes “dominades” o una mica “d’escales”. Les terrasses dels bars també es trobaven buides i els pocs clients es congregaven a l’interior aprofitant l’aire condicionat.
La calor colpeja amb força les Terres de l’Ebre
La segona onada de calor de l’estiu colpeja amb força les Terres de l’Ebre aquest dilluns. En municipis com Vinebre (Ribera d’Ebre) o Tortosa, la capital del Baix Ebre, s’han superat els 43 graus a primera hora de la tarda. L’aire calent irrespirable ha buidat els carrers en pobles i ciutats, que presentaven una imatge desèrtica amb molt pocs vianants que ajustaven el pas pels espais amb ombra que trobaven.
Els refugis climàtics s’han tornat a posar a disposició dels ciutadans. A la capital ebrenca es recomana acostar-se a fonts i espais d’ombra exteriors als parcs i estan oberts els edificis municipals com el complex esportiu o el consistori. Poblacions com Paüls ofereixen l’entrada gratuïta a la piscina municipal.
Piscines, ombres, ventalls i aire condicionat a Lleida
A la ciutat de Lleida, els veïns han afrontat el tercer dia de l’onada de calor amb resignació i amb ganes que el termòmetre afluixi una mica. Un dia més als ponts i passarel·les que creuen el riu Segre és habitual veure veïns que caminen refugiats sota un paraigua o barrets davant la manca d’ombra. “Ja ho podrien cobrir una mica, fa molta calor. Avui hem dormit tota la nit amb l’aire condicionat”, ho ha explicat a l’ACN Cate Castillo. Mentrestant, molts veïns es refresquen a les piscines municipals o prenent alguna cosa a les terrasses situades a l’ombra.
Al barri de Cappont, les terrasses del carrer Doctora Castells estaven plenes de veïns i veïnes prenent alguna cosa a l’ombra “Amb la calor que fa, només podem prendre alguna cosa fresca o anar a la piscina”, ha explicat Carmen Medina.
La imatge de persones caminant amb barrets o amb un paraigua obert a la mà és una estampa cada cop més habitual a la ciutat, sobretot a l’hora de creuar els ponts o passarel·les sobre el riu Segre. “Tinc la pell molt delicada i anar amb el paraigua ja és obligatori per a mi”, ha apuntat María. El seu marit, Joan, ha explicat que aguanten la calor “com cada any”, però que durant la nit “es fa pesat”.
I és que a la calor del dia s’hi suma ara la calor nocturna “A mi em salva el ventilador de sostre”, ha explicat Blanca Camarasa. Una amiga seva, Cate Castillo, ha explicat que aquesta passada nit han hagut d’encendre l’aire condicionat perquè “si no no hauríem pogut dormir”. Durant el dia, alguns veïns aposten per refrescar-se a les piscines municipals Les del barri de Cappont, per exemple, estan superant els 300 usuaris diaris durant aquests dies d’intensa calor.