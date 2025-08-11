La tregua por el calor no durará: Meteocat anuncia cuando vuelve a subir temperatura

El pulso atmosférico prepara un giro de guion a mitad de semana en Catalunya. El cielo no mostrará grandes estridencias, pero el ambiente sí dejará señales claras de que el verano sabe jugar con los tiempos: un respiro breve, cambios de viento y una sensación térmica distinta entre la costa y el interior.

Quien madrugue notará mañanas más llevaderas; quien apure la tarde, un sol todavía con energía. La clave, como casi siempre en agosto, estará en cómo se muevan las masas de aire por encima de nuestras cabezas.

Un paréntesis térmico con sello de norte y brisa marina

Según la predicción de medio plazo del Meteocat, el episodio de calor reciente se da por cerrado con la entrada de aire algo más fresco y seco. Ese descenso térmico se deja sentir especialmente tras la puesta de sol y en comarcas de interior como el Pla de Lleida, la Segarra o la Conca de Barberà.

| Canva

En el mapa previsto para dimecres aparecen intervalos nubosos más compactos hacia el Pirineu y Prepirineu —Ripollès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars—, fruto de una ligera convección de tarde y de la orografía, mientras que la mayor parte del litoral y prelitoral mantiene claros amplios.

El viento soplará a ratos de tramuntana en el Alt Empordà y de mestral en el Ebre, ayudando a limpiar la atmósfera y a contener la sensación de bochorno, mientras que en la costa se impondrá la marinada a partir del mediodía.

La lectura sinóptica es coherente: a unos 850 hPa (unos 1.500 metros), la isoterma desciende respecto a días anteriores, lo suficiente para recortar las máximas 2–4 ºC en buena parte del territorio. En números prácticos, eso sitúa las máximas del miércoles en una horquilla de 26–29 ºC en la franja litoral —Barcelona y su entorno, Maresme, Costa Daurada—, 28–31 ºC en el prelitoral —Vallès, Bages, Osona— y 22–26 ºC en el Pirineu, con mínimas más frescas y un descanso nocturno que se agradecerá.

| Getty Images, LightSecond

Jueves más estable: cielo abierto y sensación de confort

El dijous gana terreno el tiempo estable. El Meteocat dibuja más iconos de sol en prácticamente toda Catalunya, con algún rebozo de nubes en la divisoria pirenaica y nubosidad decorativa en tramos del prelitoral. Persisten las brisas en el litoral y el mestral queda acotado. La humedad relativa sube algo en la costa por la marinada, pero la sensación térmica continúa contenida.

Las máximas repiten o suben apenas un grado, con ambiente muy agradable en el Pirineu y mediodías templados en Girona, Barcelona y Tarragona. En Lleida y comarcas interiores se mantiene una amplitud térmica acusada: mañanas frescas, tardes cálidas pero sin excesos.

Este “valle” térmico responde al equilibrio entre una dorsal atlántica moderada y pequeñas ondulaciones que facilitan la ventilación. Sin forzamiento significativo, no se esperan fenómenos adversos; como mucho, chubascos orográficos de baja entidad en áreas de alta montaña al final de la tarde.

Viernes cambia la inercia: el mercurio vuelve a escalar

A partir de divendres, el gráfico de tendencia del propio Meteocat traza una línea ascendente que anticipa el repunte térmico. La dorsal se refuerza y regresa una advección de aire más cálido desde el suroeste a capas medias. En la práctica, las máximas sumarán de nuevo 2–3 ºC en el conjunto de Catalunya.

El interior de Ponent puede volver a coquetear con los 32–34 ºC, el prelitoral situarse en 30–32 ºC y el litoral moverse entre 28–31 ºC, con bochorno creciente por la humedad. El cielo seguirá mayoritariamente poco nuboso; las nubes bajas matinales en la Costa Brava y la Costa Daurada tenderán a romper pronto, quedando un sol dominante y radiación UV alta.

El viento será más perezoso. Donde sople, lo hará en forma de brisa bien establecida, favoreciendo la entrada de aire marítimo y una sensación algo pegajosa en el Barcelonès, el Baix Llobregat y el Maresme por la tarde. En el Alt Empordà la tramuntana amaina y solo quedará un resabio a primeras horas.

| Canva

Impacto por zonas: Pirineu fresco, litoral con bochorno contenido, interior en transición

El Pirineu y Prepirineu mantienen el mejor ambiente para actividades al aire libre entre miércoles y jueves, con temperaturas contenidas y nubosidad de evolución sin mayores complicaciones. El litoral disfrutará de dos jornadas más respirables gracias a la marinada, aunque con humedad en aumento de cara al viernes. En el interior y Ponent, la tregua se notará de manera clara el miércoles, se prolongará el jueves y empezará a diluirse el viernes, cuando el termómetro recupere terreno.

En el área metropolitana de Barcelona, el alivio será perceptible en noches y primeras horas, con mínimas algo más bajas y menos incomodidad en casa; sin embargo, el tránsito al repunte del viernes devolverá una sensación térmica alta por la combinación de temperatura y humedad.