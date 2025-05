Tornen les pluges, el Meteocat confirma risc intens en diverses comarques

A l'horitzó de Catalunya es respira una calma tensa. L'ambient, lleugerament carregat, convida a mirar al cel amb certa inquietud. La meteorologia de les pròximes hores porta amb si un escenari canviant, marcat per la inestabilitat i la possibilitat d'episodis destacats, especialment en aquelles zones acostumades a un temps més suau en aquesta època de l'any.

A mesura que avança la jornada, les previsions es tornen protagonistes de la conversa en moltes comarques de l'interior i el Pirineu. El que en principi sembla un simple canvi de temps és, en realitat, el preludi d'un episodi de precipitacions intenses, amb l'aval i la precisió dels models més avançats i del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Intensitat de pluja i avís de situació meteorològica de perill

El Meteocat ha emès un avís de situació meteorològica de perill per a la jornada del dilluns 19 de maig. L'alerta, vigent entre les 14:00 i les 20:00 hores, afecta de forma especial el Pirineu i Prepirineu de Lleida, així com a algunes àrees limítrofes de l'Alt Urgell i la Val d'Aran. Segons els mapes oficials, aquestes comarques es tenyeixen de groc, senyal inequívoca de risc meteorològic per la intensitat de les pluges.

El llindar que es pot superar és significatiu: es preveu que es puguin registrar més de 20 mm en només 30 minuts, una xifra suficient per alterar rius, barrancs i provocar incidències en zones de muntanya. El grau de perill se situa en 1/6, el mínim dins de l'escala oficial, però no per això exempt de possibles complicacions, especialment en entorns rurals o poc urbanitzats on els xàfecs poden ser localment molt intensos i venir acompanyats de tempesta.

Aquestes pluges poden descarregar de forma sobtada, associades a nuclis convectius que es desenvolupen al llarg de la tarda. La presència d'inestabilitat atmosfèrica i els vents de component sud-oest facilitaran la formació de tempestes elèctriques i, puntualment, calamarsades o ràfegues fortes de vent.

Evolució de l'episodi i distribució geogràfica

La distribució del fenomen, segons adverteix Meteocat, serà local dins de la zona avisada. És a dir, encara que no totes les poblacions veuran la mateixa quantitat de pluja, en els llocs afectats l'impacte serà notable.

El gruix de l'episodi s'espera entre les 14:00 i les 20:00 hores del dilluns, però ja des del migdia podrien aparèixer els primers núvols d'evolució en àrees de l'interior.

Durant el migdia i primeres hores de la tarda, l'atenció se centra especialment en comarques com el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, o l'Alta Ribagorça, així com en punts elevats del Solsonès i Alt Urgell. Els models preveuen que les precipitacions més intenses tendiran a desplaçar-se d'oest a est, arrossegades per una atmosfera més dinàmica de l'habitual per a aquesta època de l'any.

A la resta de Catalunya, el panorama és molt diferent. A la franja costanera i prelitoral predominaran els intervals de núvols alts i mitjans, amb estones de sol i ambient agradable, encara que no es descarta algun ruixat feble i aïllat en àrees pròximes a Tarragona o Tortosa. El vent de component sud moderarà les temperatures, que es mantindran en valors típics de maig.

La meteorologia de Catalunya es manté vigilant i, com sempre, el cel dicta la seva pròpia agenda.