Avís urgent del Meteocat: Arriba la boira a moltes zones de Catalunya

per Mireia Puig

L'atmosfera sobre Catalunya comença a mostrar senyals de canvi, amb un comportament atmosfèric que anticipa alteracions rellevants per als pròxims dies. Mentre l'ambient es va escalfant i el sol encara domina bona part del territori, els meteoròlegs ja adverteixen de l'arribada d'un nou fenomen que podria condicionar la vida quotidiana en molts punts del país.

Els paisatges de primavera, tan característics d'aquestes dates, estan a punt de transformar-se de manera notable, sorprenent tant a residents com a visitants.

Boira i variabilitat: protagonistes de l'inici de setmana

Durant el diumenge, la situació meteorològica presenta un escenari encara estable per a la major part de Catalunya. Les previsions de Meteocat situen els ruixats principalment al Pirineu, encara que bona part del litoral i l'interior gaudeixen de clars o intervals nuvolosos, amb un ambient càlid que es fa notar a les comarques interiors. La visibilitat, en general, continua sent bona i permet gaudir de jornades agradables per a activitats a l'aire lliure.

| Canva

No obstant això, a mesura que ens endinsem en el dilluns, la situació atmosfèrica comença a canviar. El mapa de Meteocat revela un augment considerable de nuvolositat en bona part del territori, especialment cap a l'interior i el nord-est. En aquestes zones, la boira es convertirà en la protagonista, dificultant la visibilitat en valls i zones baixes, sobretot durant les primeres hores del matí i el capvespre. Aquest fenomen no només impactarà la circulació en carreteres, sinó que també podria influir en l'operativa d'aeroports i altres infraestructures crítiques.

El dimarts es perfila com el dia de major inestabilitat. Segons la predicció oficial, els ruixats s'intensificaran al Pirineu i àrees del nord-est, amb una línia divisòria ben marcada que deixa al sud del país amb cels més clars.

No obstant això, la boira persistirà en diverses comarques, especialment en aquelles zones interiors on el contrast tèrmic entre la nit i el dia afavoreix la condensació d'humitat. A més, no es descarta que el fenomen s'estengui puntualment a sectors litorals si les condicions atmosfèriques ho permeten.

Les claus meteorològiques de l'episodi

L'origen d'aquest episodi de boira està estretament vinculat a la combinació d'una pujada de temperatures —prevista fins al dimarts— i l'entrada d'aire més humit en capes baixes de l'atmosfera. Aquest contrast genera les condicions ideals per a la formació de bancs de boira, que podran ser densos en algunes àrees i reduir la visibilitat per sota dels 200 metres en moments puntuals.

La predicció de Meteocat adverteix que, encara que el diumenge serà encara una jornada majoritàriament tranquil·la, el dilluns i dimarts caldrà prestar atenció a l'evolució de la boira i els ruixats al Pirineu. A les zones on es preveu més persistència de boira, l'ambient serà més humit i amb sensació de frescor a primera hora, mentre que a l'interior, l'ambient càlid es mantindrà durant les hores centrals del dia.

A més, a partir del dimarts, no es descarta la possibilitat d'un canvi de temps més marcat, amb l'entrada de sistemes frontals que podrien modificar la situació meteorològica en el conjunt de Catalunya, augmentant la incertesa i obligant a seguir amb atenció noves actualitzacions dels serveis oficials.

| Canva

Impacte i recomanacions per a la ciutadania

La irrupció de la boira en nombroses zones de Catalunya suposa un repte per a la mobilitat, especialment en trajectes matinals i nocturns. Es recomana extremar la precaució al volant, adaptar la velocitat a les condicions de visibilitat i emprar els llums antiboira quan sigui necessari. Les autoritats insisteixen en la importància de mantenir-se informats a través dels canals oficials i consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar desplaçaments llargs.

Per a aquells que planegen activitats a l'aire lliure, és fonamental tenir en compte les condicions canviants, ja que la boira pot alterar la percepció de l'entorn i augmentar el risc en rutes de muntanya. Així mateix, aquells que visquin en zones rurals o properes a rius i embassaments hauran d'estar atents a possibles bancs de boira persistents.