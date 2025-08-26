Torna la por pels incendis forestals: 25 municipis en risc molt alt avui

Catalunya viu una jornada marcada per la contradicció meteorològica. Després de dies amb pluges i temperatures més suaus, aquest dimarts s'ha produït un repunt de la calor que ha tornat a portar la preocupació pels incendis forestals. En un estiu que ja ha deixat episodis molt greus a la península i a Catalunya, el risc torna a situar-se en nivells molt alts en alguns punts de l'interior.
El Servei de Prevenció d’Incendis ha advertit que l'increment de temperatures a la meitat sud i oest de Catalunya ha elevat significativament el perill d'incendi. Els mapes de predicció mostren que 25 municipis han entrat en nivell 3 del Pla Alfa, cosa que suposa un risc molt alt, mentre que altres 215 romanen en nivell alt.
Els termòmetres han tornat a situar-se per sobre dels valors dels dies anteriors, reactivant la sequedat del terreny i la facilitat de propagació del foc. Tot i que demà dimecres i dijous s'esperen pluges, aquest dimarts actua com un parèntesi perillós en què la combinació de calor, vent i vegetació seca propicia por amb els focs.
Municipis afectats pel nivell màxim
Les comarques més afectades per l'augment del risc d'incendi forestal són Conca de Barberà, Garrigues, Segrià, Urgell i Ribera d’Ebre, on es concentren els municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Localitats com l’Espluga de Francolí, la Granadella, Flix, Aitona o Vallbona de les Monges es troben avui sota vigilància especial.
El fet que moltes d'aquestes zones coincideixin amb àrees agrícoles i intensament forestals augmenta la vulnerabilitat, ja que l'activitat humana a l'estiu actua com a gran desencadenant de nous focus. A més, els mapes del Departament d’Agricultura de Catalunya mostren una àmplia franja groga i taronja que s'estén cap a l'interior i sud del territori, deixant clara la magnitud del problema.
Aquest episodi se suma a un estiu on els incendis han deixat un rastre de destrucció en diferents punts d'Espanya. A Galícia, Castella i Lleó i Extremadura es mantenen encara diversos focs actius que han arrasat milers d'hectàrees les darreres setmanes. A Catalunya, episodis com l'incendi de Paüls (Tarragona), que va causar dues víctimes mortals, o el de la Segarra han recordat com de proper és sempre el perill.
La situació d'avui mostra que el risc no desapareix encara que plogui de manera intermitent. Les precipitacions dels dies passats han humitejat la superfície en algunes àrees, però no han aconseguit revertir el dèficit hídric acumulat durant tot l'estiu.
El risc molt alt d'incendi forestal implica que qualsevol espurna o negligència pot convertir-se en un foc difícil de controlar. Per això, les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar la prudència. Es recomana no fer cremes agrícoles, evitar treballs amb maquinària que pugui generar espurnes i estar atents a qualsevol columna de fum.
En cas de detectar foc, la instrucció és clara: trucar immediatament al 112 per activar els equips d'extinció tan aviat com sigui possible. Els pròxims dies, amb l'arribada de pluges i tempestes, podrien alleujar parcialment la situació, però avui dimarts l'escenari exigeix màxima vigilància.