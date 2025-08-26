Samuel Biener té clar que això passarà a Espanya: 'L'estiu s'acomiadarà sense...'

El final d'agost no només marca un canvi en el calendari, està presentant una transició evident en l'atmosfera. Les condicions comencen a reflectir el pas d'un estiu extrem cap a una tardor més dinàmica. La previsió dels pròxims dies porta senyals clars d'aquest gir meteorològic.
Després de setmanes dominades per la calor intensa, la situació atmosfèrica es torna més inestable. L'arribada de masses d'aire fresc i restes de sistemes tropicals anuncien un tancament d'estació més mogut. A les portes de setembre, la península es prepara per a una setmana amb gust de tardor.
Calor, pols saharià i els últims cops de cua de l'estiu
Avui dimarts serà, previsiblement, el dia més calorós de la setmana. Se superaran els 35 °C a les valls del Guadalquivir, Guadiana, Tajo i Ebre, així com en zones deprimides del nord-est. En contrast, l'extrem nord mantindrà temperatures més suaus, amb una mar de fons visible a les costes del nord-oest.
Una bossa d'aire fred situada al sud-oest peninsular impulsa una llengua de pols sahariana. Això deixarà cels tèrbols i alguns ruixats acompanyats de fang al centre i nord del país. També s'esperen pluges una mica intenses a les illes muntanyoses de Canàries durant la matinada.
Arriben l'aire polar i les pluges de comiat
Entre dimecres i dijous es produirà un canvi més notable. Una massa d'aire polar, canalitzada entre l'anticicló de les Açores i les restes de l'exhuracà Erin, provocarà un descens tèrmic general. Les màximes cauran diversos graus, especialment a l'interior, on dijous els valors quedaran per sota de la mitjana.
Samuel Biener, climatòleg de Meteored, ho resumeix de manera clara: “l'estiu s'acomiadarà d'Espanya amb pluges en diverses comunitats i sense calor extrema”. Aquesta afirmació es confirma amb les previsions, que assenyalen precipitacions a Galícia, el Cantàbric, els Pirineus i el nord-est. En aquestes regions es preveuen pluges intenses, algunes amb tempestes localment fortes.
Si bé el sud-est mantindrà valors alts, amb més de 35 °C en diverses zones, la calor extrema es retira de la resta del país. Sevilla i Còrdova, per exemple, no passaran dels 33 °C. En capitals com Àvila, Sòria o Burgos, divendres es començarà amb mínimes per sota dels 10 °C.
Una setmana agitada per tancar l'estiu climatològic
L'atmosfera es torna més activa amb el pas de solcs, sistemes frontals i ondulacions del corrent en jet polar. Aquest patró marcarà l'última setmana de l'estiu, sense grans calors però amb freqüents alts i baixos tèrmics. Tot i que no es descarta algun estiuet més endavant, l'onada de calor d'agost no tindrà rèplica al setembre.