Avís urgent de Meteocat: 8 comarques en alerta taronja per tempestes demà dimecres

Catalunya afronta aquest dimecres una jornada marcada per la inestabilitat atmosfèrica, en un context de finals d’agost que està deixant contrastos molt notables. Després d’un inici de setmana gris i amb pluges poc abundants a gran part del territori, la situació canvia de manera significativa. El Meteocat ha activat un avís de perill per pluges intenses que afectaran principalment zones del Pirineu, Prepirineu i l’interior occidental.
Un dimecres amb risc creixent des del migdia
Segons el Meteocat, a partir del migdia s’esperen ruixats a alguns punts del Pirineu, especialment a l’extrem nord de la serralada, així com en àrees properes al massís dels Ports. Aquests episodis començaran sent d’intensitat feble a moderada, però no es descarta que evolucionin cap a fenòmens tempestuosos amb més activitat elèctrica i precipitacions intenses en intervals curts de temps.
La previsió indica que entre les 12 i les 18 hores s’activarà l’alerta taronja a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça. De manera paral·lela, estaran en alerta groga la Vall d’Aran, Cerdanya, Alt Urgell, Noguera, Segrià i Terra Alta, amb possibilitat d’episodis puntuals de calamarsa.
La tarda i nit, moments crítics de la jornada
L’escenari es complicarà durant la segona meitat del dia. A partir de les 18 hores i fins a la mitjanit, l’alerta taronja s’amplia a vuit comarques: Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès. En aquest interval, el risc de tempestes serà més elevat i podrien produir-se acumulacions superiors als 20 mil·límetres en només 30 minuts, segons els avisos.
Juntament amb aquestes àrees, altres comarques romandran en alerta groga. Entre elles, la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Ripollès, Berguedà, Segarra, Urgell, Garrigues, Ribera d’Ebre i Terra Alta. En aquestes zones, tot i que el risc és menor, també podrien registrar-se ruixats acompanyats d’aparell elèctric i calamarsa de manera local.
Un avís meteorològic de nivell 3 sobre 6
El Meteocat ha classificat el nivell de risc en un grau 3 sobre 6, cosa que correspon a un perill moderat, però amb capacitat de generar incidències rellevants. El llindar previst és de més de 20 mil·límetres de pluja en 30 minuts, fet que pot originar crescudes ràpides en rieres i dificultats a la xarxa viària. El mateix servei meteorològic adverteix que els ruixats aniran acompanyats de forta tempesta i fenòmens de temps violent, amb especial incidència en àrees de muntanya i valls interiors.
Els mapes de risc mostren clarament l’evolució temporal de l’episodi. Tindrem la màxima perillositat entre el migdia i la nit, amb l’oest i el nord de Catalunya com a focus principals de la inestabilitat.
La combinació de precipitacions intenses i calamarsa pot provocar problemes en la mobilitat i en activitats a l’aire lliure. S’aconsella extremar la precaució en desplaçaments per carretera, evitar activitats a muntanya i mantenir-se informat a través dels canals oficials del Meteocat i Protecció Civil.
En zones agrícoles, les tempestes podrien portar alleujament als conreus després de setmanes de molta calor, però alhora existeix el risc de danys localitzats per la temible calamarsa. A més, en entorns urbans, la possibilitat d’acumulacions ràpides en poc temps obliga a vigilar punts crítics de drenatge.