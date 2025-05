El nou llibre de Rubèn Novoa que tot català hauria de llegir

En un món on una apagada elèctrica general com la del passat 28 d’abril, un ciberatac o una crisi social poden col·lapsar una ciutat en poques hores, estar preparat és més que una opció: és una necessitat. Avui ja es troba disponible al mercat la primera guia en català que ofereix eines pràctiques per sobreviure 90 dies en un entorn urbà en crisi.

Escrit per Rubèn Novoa i Arranz (𝕏 @rnovoa) (Barcelona, 1978), periodista polític a XCatalunya i analista en intel·ligència a Hyperboloid Intelligence, aquesta novetat editorial en català de 220 pàgines JA ESTÀ DISPONIBLE en tapa tova a Amazon al preu de 23,98 € (IVA i lliurament inclosos).

Es pot sobreviure 90 dies al col·lapse total de la civilització occidental?

Imagineu-vos al bell mig d’un hivern fred, d’aquells que mosseguen els ossos, en una Barcelona apocalíptica fruït d’una apagada elèctrica i tecnològica total i indefinida d’Occident.

En aquest escenari, Rubèn Novoa i Arranz, un barceloní amb sang d’analista geopolític i nervi d’estrateg, acaba de publicar el Manual de Supervivència Urbana 2030 com qui llença una granada al centre d’una sala adormida. No és una guia qualsevol: és un crit tallant, un mapa per navegar el caos urbà quan la civilització s’esquerda, i un desafiament perquè el lector es miri al mirall i es pregunti: I jo, què faré quan tot caigui?

L’Home Gris: el supervivent que Catalunya entén

Aquí no hi ha lloc per a herois de curta volada. L’Home Gris, el fonament vertebrador d’aquesta obra, és una figura que podria haver eixit d’una rondalla catalana: discret com el vent entre les fulles, astut com un pagès que coneix la tempesta abans que arribi, i amb un seny que el manté viu quan els altres s’enfonsen.

Novoa no inventa un personatge; ressuscita una essència. L’Home Gris és el veí que no veus però que sempre hi és, l’ombra que protegeix sense fer soroll. És la resposta catalana a un món que s’esmicola: sobreviure amb intel·ligència, no fent-se el fànfara amb fantasies.

| Ruben Novoa

Un llibre que et posa a prova

Onze capítols com onze ganivets ben esmolats: des de com emmagatzemar aigua en un pis petit fins a mantenir l’enteresa quan els teus veïns acaben embogint i esdevenint una amenaça real. Però el cop de gràcia és el Quadern de bitàcola personal, un agraït annex que et convertirà en protagonista de la teva pròpia crisi.

Dia a dia ──durant 90 dies!!!── Novoa et guiarà amb tasques concretes —avui busca tres sortides del teu barri, demà prova de viure sense llum— i et força a escriure, pensar i actuar.



No llegiràs aquest llibre: el viuràs. I si ets català, hi trobaràs un amaniment especial, perquè els exemples i els consells tenen l’aroma de la sensatesa de casa.

Per què Catalunya hauria de llegir-lo ara?

No ens enganyem: la història catalana està farcida de crisis i derrotes tràgiques, i el futur no promet passejades tranquil·les. Novoa, amb els seus deu anys com a expert en intel·ligència i prevenció de riscos, sap que la preparació no és una paranoia, sinó un acte de dignitat i amor. Aquest manual no només t’ajudarà a sortir del pas en escenaris extrems com els d’una apagada elèctrica general o un col·lapse global; t’ensenya com teixir una comunitat nova més resilient quan els fils s’escapcen.

“ En definitiva, Novoa ha parit un llibre que delata la seva personalitat: egoista i generós alhora: et salva a tu per salvar-nos a tots. ”

Literatura viva enlloc de mil·lenarisme

No hi ha apocalipsis grandiloqüents en l’itinerari de salvació proposat per Novoa, sinó una veu que et parla a cau d’orella, amb exemples punyents —l’apagada de Nova York el 2003, el caos gelat de Texas el 2021— i una prosa que t’esperona a aixecar-te del sofà. Novoa no predica la fi del món; et dóna les eines perquè la fi no sigui la teva. És un text que vibra, que provoca, que et fa sentir el pes de cada decisió.

