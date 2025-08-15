Terrible pronòstic del Meteocat per la calor des d'ara fins diumenge

Un vel d'aire immòbil i abrasador ha començat a estendre's sobre el territori català. Preparant l'escenari per a un cap de setmana de registres tèrmics extraordinaris. L'atmosfera sembla contenir la respiració, anticipant un episodi de calor que posarà a prova la resistència de paisatges i ciutadans per igual.
Les condicions d'estabilitat que hem experimentat aquests dies no són més que el preludi d'un fenomen molt més intens. Un fenomen que guanyarà una força excepcional durant les pròximes jornades festives. Aquest ascens implacable del mercuri obligarà a extremar les precaucions a tota la comunitat, amb una situació que es tornarà especialment crítica en punts molt concrets de la geografia catalana.
El forn ibèric arriba a la seva màxima potència
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat tots els seus avisos davant l'arribada d'una massa d'aire extremadament càlida i seca. S'instal·larà amb una persistència inusual sobre la península.
Aquest fenomen, associat a una potent dorsal anticiclònica, actuarà com una tapa a pressió que impedirà la renovació de l'aire. Provocarà un escalfament progressiu i sever. A partir d'aquest mateix divendres i fins diumenge, s'espera que les temperatures superin àmpliament els llindars de perill en nombroses comarques.
El punt culminant d'aquest episodi es viurà diumenge. La situació meteorològica de perill arribarà al nivell més alt possible, un preocupant 6 sobre 6, a les comarques de les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà, indicant un risc molt elevat per a la població.
Termòmetres roents a l'Ebre i l'Empordà
La jornada de diumenge es perfila com la més extrema d'aquest intens pont d'agost, amb valors que seran més propis d'un desert que del litoral mediterrani. A l'interior de les Terres de l'Ebre, localitats com Tortosa podrien veure com els seus termòmetres es disparen fins a arribar i fins i tot superar els 43 graus Celsius a l'ombra.
Aquestes temperatures, sostingudes durant les hores centrals del dia, crearan un ambient ofegant i de risc extrem.
De manera simultània, a l'altre extrem del país, l'Alt Empordà també patirà un càstig similar, amb Figueres i el seu entorn esperant màximes. Podrien estar per sobre dels 40 graus, un registre extraordinàriament alt per a la zona. Les nits tampoc oferiran un respir, ja que es preveuen nits tropicals i equatorials, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus en molts punts.
Impacte i recomanacions davant una calor extrema
Un episodi d'aquestes característiques comporta greus riscos per a la salut. Especialment per als col·lectius més vulnerables com gent gran, infants i persones amb malalties cròniques. La calor intensa pot provocar cops de calor, deshidratació i l'agreujament de patologies prèvies. Per això, les autoritats de Protecció Civil insisteixen en la necessitat de seguir unes pautes bàsiques d'autoprotecció.
És fonamental evitar l'exposició solar durant les hores de màxima insolació, especialment entre el migdia i les cinc de la tarda. Es recomana encaridament romandre en llocs frescos o climatitzats, així com hidratar-se de manera constant bevent aigua i evitant les begudes alcohòliques.
És crucial prestar especial atenció als familiars i veïns que puguin trobar-se en situació de vulnerabilitat. La prevenció és l'eina més eficaç per superar aquest cap de setmana de calor sense lamentar incidents.