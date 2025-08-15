Adeu a la calor extrema: El Meteocat anuncia el dia que passarà

Catalunya es troba immersa en una atmosfera de plena calma estiuenca durant aquest pont d'agost. Els cels serens i l'absència de vent conviden a gaudir de les jornades a l'aire lliure. Molts ciutadans aprofiten aquestes condicions per acudir a platges i muntanyes buscant un respir refrescant.
Tanmateix, una transformació meteorològica significativa s'està gestant discretament a la llunyania del continent. Aquest període d'estabilitat està a punt de concloure amb un canvi força notable en el temps.
Un cap de setmana de temperatures en ascens
La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya confirma una intensificació de la calor durant el cap de setmana. La presència d'un robust anticicló bloquejarà qualsevol pertorbació, garantint una elevada estabilitat atmosfèrica. Durant dissabte, el sol dominarà sense oposició a totes les comarques, des del Pirineu fins al Delta de l'Ebre. Les temperatures iniciaran un ascens progressiu que es farà sentir amb especial intensitat a les hores centrals
Diumenge marcarà el pic de calor d'aquest episodi, amb valors que podrien ser excepcionalment alts. S'espera que els termòmetres superin amb facilitat els llindars d'avís a zones de l'interior de Catalunya. Comarques com el Pla de Lleida o la Catalunya Central registraran les temperatures més extremes del territori. La massa d'aire càlid d'origen subtropical assolirà la seva màxima influència durant aquesta jornada dominical. La sensació de xafogor també s'intensificarà notablement a tota la franja del litoral català.
El gir radical del temps esperat per dilluns
El panorama meteorològic patirà una transformació dràstica amb l'arribada del primer dia de la setmana. Un front atmosfèric de procedència atlàntica avançarà decididament des del nord, escombrant la massa d'aire càlid. Aquest canvi provocarà un descens notable de les temperatures, que serà generalitzat a tota la comunitat. El mercuri podria desplomar-se fins a deu graus en algunes localitats de l'interior en menys de vint-i-quatre hores.
La jornada de dilluns no només portarà aire més fresc, sinó també un augment considerable de la nuvolositat. Els mapes del Meteocat mostren l'aparició de núvols a la meitat nord i est de Catalunya. Hi ha una probabilitat significativa que es produeixin precipitacions, especialment a les comarques del Pirineu i Prepirineu.
Aquestes pluges podrien ser localment intenses i acompanyades d'un ambient molt més tardorenc. A més, el vent guanyarà protagonisme, contribuint a una major sensació de frescor a tot el territori.
Contrastos tèrmics i els seus efectes al territori català
La transició de diumenge a dilluns deixarà un escenari de forts contrastos tèrmics a tota la geografia catalana. Passarem d'una calor sufocant a un ambient fresc en molt poc temps, una situació poc habitual. Aquesta notable amplitud tèrmica obligarà a adaptar la vestimenta i les activitats quotidianes de forma sobtada. Les comarques de Girona i Barcelona seran les primeres a notar l'arribada de l'aire més fred.
L'impacte del canvi serà diferent segons la zona, dibuixant un mapa de sensacions tèrmiques molt variat. Mentre l'interior celebrarà la fi de la calor extrema, la costa experimentarà un alleujament més moderat però igualment agraït.
Al Pirineu, les pluges seran una gran notícia per combatre la sequera i reduir el risc d'incendi. Aquest descens tèrmic situarà els valors del termòmetre en registres més propis de la mitjana climàtica per a l'agost. La calor intensa dels darrers dies es convertirà ràpidament en un simple record del passat
Recomanacions davant el canvi de temps i la tornada a la normalitat
Davant aquesta previsió, és fonamental adoptar precaucions durant les jornades del cap de setmana que s'acosten. Es recomana encoratjadament evitar l'exposició solar directa durant les hores de màxima insolació i mantenir-se ben hidratat
La Generalitat de Catalunya podria activar avisos per altes temperatures, per la qual cosa cal estar atent a les indicacions. El risc d'incendi forestal serà extremadament elevat, exigint màxima prudència en entorns naturals i agrícoles.
Per dilluns, la població haurà de preparar-se per a un ambient notablement més fresc, especialment al matí. Una jaqueta lleugera podria ser necessària a les comarques del nord i a zones de muntanya
És aconsellable consultar les actualitzacions de la previsió per si les pluges resulten ser més extenses del previst. Aquest canvi de temps suposa la fi de l'episodi de calor més intens del pont d'agost. Finalment, el temps ens concedirà una treva molt esperada que retornarà la normalitat tèrmica al territori