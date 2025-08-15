Logo xcatalunya.cat
Continua la vaga: El comitè d’una empresa ho comunica, pot afectar viatgers

L'acord entre treballadors i empresa és més lluny que mai

per Mireia Puig

Agost concentra el pols del turisme i la pressió sobre els aeroports espanyols. El trànsit de passatgers ve de marcar rècords i elevar les operacions diàries. Aena va reportar màxims històrics al juliol, amb un flux sostingut a la xarxa. Aquest escenari multiplica la sensibilitat davant qualsevol aturada en serveis de terra. La demanda viatgera no cedeix i l'operativa necessita marges folgats per funcionar.

Menzies manté les aturades d'agost i arribarà a diverses aerolínies internacionals

El comitè de vaga de Menzies ha decidit sostenir la protesta aquest mes. Les aturades estan convocades per als dies 16, 17, 23, 24, 30 i 31 d'agost. L'abast és estatal als centres on la companyia presta assistència en terra. L'impacte potencial abasta operacions d'Emirates, British Airways, American i altres marques rellevants. També figuren EasyJet, Turkish, Norwegian, Wizz Air, LATAM i Aer Lingus en diferents aeroports.

On pot notar-se més: aeroports clau i serveis mínims en vigor

Tot i que la convocatòria regeix on Menzies opera, hi haurà focus amb més exposició operativa. Barcelona-El Prat, Alacant, Palma, Màlaga i Tenerife Sud concentren trànsit sensible a l'estiu. En aquests nodes, la congestió pot disparar retards per acumulació de tasques de rampa.

L'experiència recent mostra que la càrrega d'equipatges i l'embarcament són colls d'ampolla crítics. El Ministeri ha fixat serveis mínims entre el 76% i el 87% per a l'agost. Aquest rang protegeix rutes essencials, però no neutralitza completament cancel·lacions o demores puntuals.

Com afectarà el viatger: tasques crítiques, finestres horàries i marge de maniobra

El handling de Menzies abasta rampa, passarel·la, equipatges i assistència a aeronaus en terra. Qualsevol alentiment en aquests esglaons desordena la rotació i encadena demores. Les aerolínies prioritzen vols protegits pels mínims i per compromisos operatius.

Així i tot, canvis de porta, esperes a la cinta i reprogramacions seran plausibles. Si el vol pateix una alteració, l'aerolínia ha d'oferir alternatives raonables. El passatger conserva dret a atenció i reemborsament quan pertoqui per normativa europea.

Lectura econòmica del conflicte: negociació salarial i pic de demanda estival

La tensió arriba amb la demanda en màxims i plantilles en plena sobrecàrrega estacional. Aquest context reforça el poder negociador i eleva el cost d'oportunitat de l'aturada. UGT denuncia incompliments salarials i desajustos organitzatius en els torns i efectius.

L'empresa va créixer després de guanyar llicències de handling i afronta una xarxa més extensa. Ampliar cobertura exigeix inversió, coordinació i un marc laboral prèviament estabilitzat. El risc de contagi sectorial existeix, amb vagues paral·leles al voltant de Ryanair.

Què fer si vols aquests dies: verificació, temps extra i reclamacions

Convé revisar l'estat del vol amb freqüència i activar alertes a l'app. Afegir marge al temps d'arribada redueix el risc de perdre embarcaments saturats. Si hi ha cancel·lació, demana reubicació o reemborsament i documenta qualsevol despesa relacionada.

Guarda targetes d'embarcament, missatges i factures per sustentar possibles reclamacions posteriors. En demores llargues, sol·licita menjar, beguda i, si correspon, allotjament per la normativa. La clau és centralitzar la gestió amb la teva aerolínia i evitar tràmits duplicats a taulells.

