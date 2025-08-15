Terrible pronóstico del Meteocat por el calor desde ya hasta el domingo

Un velo de aire inmóvil y abrasador ha comenzado a extenderse sobre el territorio catalán. Preparando el escenario para un fin de semana de registros térmicos extraordinarios. La atmósfera parece contener la respiración, anticipando un episodio de calor que pondrá a prueba la resistencia de paisajes y ciudadanos por igual.

Las condiciones de estabilidad que hemos experimentado estos días no son más que el preludio de un fenómeno mucho más intenso, que ganará una fuerza excepcional durante las próximas jornadas festivas. Este ascenso implacable del mercurio obligará a extremar las precauciones en toda la comunidad, con una situación que se tornará especialmente crítica en puntos muy concretos de la geografía catalana.

El horno ibérico alcanza su máxima potencia

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado todas sus advertencias ante la llegada de una masa de aire extremadamente cálida y seca. Se instalará con una persistencia inusual sobre la península.

| ACN

Este fenómeno, asociado a una potente dorsal anticiclónica, actuará como una tapa a presión que impedirá la renovación del aire. Provocará un recalentamiento progresivo y severo. A partir de este mismo viernes y hasta el domingo, se espera que las temperaturas superen ampliamente los umbrales de peligro en numerosas comarcas.

El punto culminante de este episodio se vivirá el domingo. La situación meteorológica de peligro alcanzará el nivel más alto posible, un preocupante 6 sobre 6, en las comarcas de les Terres de l'Ebre y el Alt Empordà, indicando un riesgo muy elevado para la población.

Termómetros al rojo vivo en l'Ebre y l'Empordà

La jornada del domingo se perfila como la más extrema de este intenso puente de agosto, con valores que serán más propios de un desierto que del litoral mediterráneo. En el interior de las Terres de l'Ebre, localidades como Tortosa podrían ver cómo sus termómetros se disparan hasta alcanzar e incluso superar los 43 grados Celsius a la sombra.

Estas temperaturas, sostenidas durante las horas centrales del día, crearán un ambiente sofocante y de riesgo extremo.

De forma simultánea, en el otro extremo del país, el Alt Empordà también sufrirá un castigo similar, con Figueres y su entorno esperando máximas. Podrían estar por encima de los 40 grados, un registro extraordinariamente alto para la zona. Las noches tampoco ofrecerán un respiro, ya que se prevén noches tropicales y ecuatoriales, con mínimas que no bajarán de los 25 grados en muchos puntos.

Impacto y recomendaciones ante un calor extremo

Un episodio de estas características comporta serios riesgos para la salud, especialmente para los colectivos más vulnerables como ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas. El calor intenso puede provocar golpes de calor, deshidratación y el agravamiento de patologías previas. Por ello, las autoridades de Protecció Civil insisten en la necesidad de seguir unas pautas básicas de autoprotección.

| XCatalunya, elxeneize, Sarwono de FeatherpenCS

Es fundamental evitar la exposición solar durante las horas de máxima insolación, especialmente entre el mediodía y las cinco de la tarde. Se recomienda encarecidamente permanecer en lugares frescos o climatizados, así como hidratarse de forma constante bebiendo agua y evitando las bebidas alcohólicas.

Es crucial prestar especial atención a los familiares y vecinos que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad. La prevención es la herramienta más eficaz para superar este fin de semana de calor sin lamentar incidentes.