La terrible predicció de Mario Picazo sobre la propera setmana

Les jornades de juny avancen amb un ritme frenètic, deixant rere seu un ambient en què la calma es converteix en una il·lusió efímera. Mentre moltes persones esperen un respir després de les recents variacions tèrmiques, els senyals als mapes meteorològics i les alertes d'experts apunten en una direcció molt diferent. S'acosta un episodi que marcarà un abans i un després en l'inici de l'estiu de 2025, un període en què la calor amenaça de superar fins i tot els registres històrics més extrems.

Ascens imparable: la primera gran onada de calor de 2025

Durant les últimes setmanes, gran part de la Península Ibèrica ha experimentat temperatures notablement elevades per a aquesta època de l'any. Tanmateix, l'episodi que s'acosta podria situar aquest mes de juny entre els més càlids de la sèrie històrica. Després del breu alleujament tèrmic aportat per la DANA, l'ambient torna a escalfar-se de manera accelerada sota la influència de l'anticicló. L'estabilitat atmosfèrica serà protagonista durant els pròxims dies, afavorint la irrupció d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica.

L'ascens tèrmic serà generalitzat. Segons els últims mapes i la informació publicada per ElTiempo.es, des de dijous s'aprecia un increment progressiu als termòmetres que es consolidarà durant el cap de setmana. El fenomen afectarà primer el sud-oest, amb temperatures que superaran els 40 °C als valls del Guadalquivir i del Guadiana. La calor s'estendrà ràpidament a gairebé tot el territori, excepte el nord-oest peninsular i el litoral cantàbric, on la influència atlàntica mitigarà lleugerament la sensació tèrmica.

| eltiempo.es

Temperatures extremes i nits equatorials: el pronòstic de Mario Picazo

El meteoròleg Mario Picazo adverteix que el punt àlgid d'aquest episodi arribarà entre diumenge i dilluns. Sevilla, Còrdova, Badajoz i Ciudad Real poden assolir els 43 °C a les hores centrals, mentre que a l'interior de Múrcia i Aragó s'esperen valors de fins a 42 °C. A la Meseta Sud, Castella-la Manxa, l'interior de Mallorca i els valls del Xúquer i Segura, els termòmetres oscil·laran entre 38 i 40 °C.

Un dels aspectes més rellevants de l'episodi serà la persistència de temperatures nocturnes molt elevades. En moltes capitals no es baixarà dels 25 °C durant la matinada, fet que configura les anomenades nits equatorials. Aquest fenomen, poc habitual a les nostres latituds, agreuja la sensació d'ofec i dificulta el descans, especialment en entorns urbans.

El Mediterrani tampoc escaparà al domini de la calor. Ciutats com Barcelona, València i Palma veuran màximes properes als 33-35 °C, però el protagonisme serà per a la humitat, que convertirà l'ambient en una autèntica xafogor. L'aigua del mar, anòmalament càlida per a aquestes dates, contribuirà a aquesta sensació opressiva durant la tarda i la nit.

Fins quan persistirà la calor extrema? Evolució i incertesa

Tot i que els models apunten a un lleuger descens tèrmic a partir de dilluns o dimarts, Mario Picazo insisteix que aquest alleujament serà "més simbòlic que real". A la pràctica, la major part de la Península continuarà patint valors molt per sobre de la mitjana, especialment al sud i als grans valls fluvials. El possible respir per a l'oest peninsular arribaria a partir de dimecres, tot i que no s'espera un canvi brusc que marqui la fi de l'onada de calor.

Les perspectives a mitjà termini són, per tant, poc encoratjadores: després d'aquest pic, noves entrades d'aire càlid podrien mantenir les temperatures màximes a prop o per sobre dels 40 °C durant diversos dies. A més, es preveu que continuïn les nits tropicals, fet que incrementarà el risc per a la salut de la població vulnerable i posarà a prova la resistència dels sistemes energètics.