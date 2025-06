Urgent, el Meteocat alerta del perill per altes temperatures a 6 comarques aquest cap de setmana

En l'inici d'aquest darrer cap de setmana de juny, l'ambient a gran part de Catalunya transmet una calma enganyosa. Els cels, en la seva majoria serens, i la brisa suau a les zones costaneres poden fer pensar en jornades estiuenques típiques, d'aquelles que conviden a sortir al carrer o a organitzar una escapada a l'aire lliure. Tanmateix, sota aquest escenari aparentment tranquil, els serveis meteorològics adverteixen d'un fenomen que podria alterar dràsticament la sensació tèrmica i la seguretat a diverses comarques del territori.

Escalada de temperatures i situació de risc a Ponent i l'Ebre

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta de situació meteorològica de perill per calor intensa que afectarà especialment les comarques de Alt Empordà, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Segrià, Garrigues i Pla d'Urgell durant el dissabte 28 de juny. Segons els mapes oficials i els avisos difosos, s'espera que el mercuri pugi de manera significativa, amb temperatures màximes que seran entre lleugerament i moderadament més altes, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l’Ebre.

L'advertiment de Meteocat no és menor: s'ha activat el grau de perill 1/6 per al dissabte i 2/6 per al diumenge en algunes zones, la qual cosa implica una combinació de calor intensa i condicions ambientals propícies perquè la sensació tèrmica es dispari. A més, la situació no es preveu puntual ni aïllada; de fet, els experts avisen que aquest episodi podria perllongar-se, com a mínim, fins dimarts, conformant una autèntica onada de calor localitzada sobretot a les comarques de ponent catalanes.

| Canva

Durant el matí de dissabte, el panorama serà serè a la major part del país. Les temperatures mínimes ja seran lleugerament superiors a les de jornades anteriors, senyal inequívoc de l'entrada d'aire càlid. A partir del migdia, el desenvolupament de núvols d'evolució al Pirineu podria deixar cels localment una mica més coberts en aquesta zona, però sense gairebé cap repercussió a la resta del territori, on predominarà el sol.

Diumenge amb extensió de l'alerta i noves comarques sota vigilància

La situació es complica de cara a diumenge 29 de juny. Els models meteorològics indiquen que l'àrea afectada per l'alerta s'amplia i s'afegeixen Noguera, Urgell i Segarra al llistat de comarques on s'espera superar el llindar de calor intensa. Segons l'última actualització de Meteocat, el grau de perill s'eleva a 2/6 en aquestes zones, la qual cosa suposa un risc moderat però significatiu, especialment per a la població més vulnerable.

El fenomen que s'està registrant respon a una entrada d'aire càlid d'origen africà, que afavoreix l'ascens ràpid de les temperatures i manté una massa d'aire sec i estable sobre Ponent i l'interior sud. Aquest patró, típic de les onades de calor a Catalunya, es tradueix en dies amb cels serens, absència gairebé total de vent i una radiació solar molt elevada, especialment a les hores centrals del dia.

Les previsions per a diumenge apunten a un increment tèrmic sostingut: tant les mínimes com les màximes continuaran en ascens, consolidant un ambient asfixiant a la franja horària de 14:00 a 20:00 hores, que és quan Meteocat situa el pic de perill. Al litoral i al prelitoral, tot i que la calor serà acusada, la brisa marina moderarà lleugerament els registres, però a l'interior la sensació de xafogor pot ser especialment acusada.