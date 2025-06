Gir de 180 graus al pantà de Sau: La gran alegria del dia als embassaments

L'estat dels embassaments catalans torna a oferir un petit respir en plena onada de calor. En un escenari marcat pel descens gairebé continu de les reserves, la dada més cridanera d'aquest dijous 26 de juny l'ha protagonitzat el pantà de Sau, que suma una nova jornada de creixement i trenca la dinàmica negativa de les últimes setmanes. La millora, encara que discreta en xifres absolutes, té un valor simbòlic indiscutible i suposa un motiu d'optimisme per als responsables de la gestió hídrica a Catalunya.

Segons les dades oficials de l'Agència Catalana de l'Aigua, la capacitat total de les conques internes ha descendit lleugerament fins al 79,84%, confirmant la tendència habitual en aquesta època de temperatures extremes i forta demanda d'aigua. Aquesta frenada s'explica en part per les pluges intermitents que han afectat algunes zones del territori, i per la moderació temporal en el consum agrícola després dels pics inicials de la campanya.

La gran notícia del dia arriba des de l'embassament de Sau, que ha passat del 64,21% al 64,45% de la seva capacitat. Aquest creixement, encara que de només 0,24 punts percentuals, destaca especialment en un context de pèrdues generalitzades i es converteix en el segon increment consecutiu per a un embassament que sol ser dels primers a ressentir-se quan arriba la calor.

| Gencat

El cas de Sau és especialment rellevant perquè, després d'haver estat el símbol de la sequera el 2023 i d'haver iniciat la primavera molt lluny dels nivells òptims, ara consolida una recuperació inesperada. La seva resistència a la calor i el lleuger repunt dels últims dies demostren que les aportacions de la seva conca segueixen arribant i que la gestió ha sabut adaptar-se a la nova situació.

Hi ha més pujades, encara que predominen els descensos

Però Sau no és l'únic embassament amb balanç positiu. Foix també experimenta una pujada, passant del 85,13% al 85,44%, i la Llosa del Cavall millora fins al 81,17%. En tots dos casos, el creixement és modest però significatiu, perquè suposa l'excepció a la tònica general d'estabilitat o lleu descens.

Per contra, la majoria dels grans embassaments catalans continuen ajustant els seus nivells a la lògica de l'estiu. La Baells es manté com el més ple del sistema, amb un extraordinari 94,22%, pràcticament inalterat. Susqueda descendeix molt lleument fins al 88,16%, i Sant Ponç baixa al 87,85%. Darnius Boadella i Riudecanyes continuen amb petites pèrdues, mentre que Siurana roman al 25,57%, sense canvis destacables.

Malgrat el descens global de les reserves, la ralentització de la pèrdua i la resistència d'embassaments com Sau, Foix i la Llosa del Cavall aporten un matís d'optimisme just en el moment en què el sistema afronta la recta final de juny. El missatge és clar: encara que la calor continua sent el principal enemic de les reserves i la tendència general és de baixada, el sistema català manté encara un coixí sòlid i demostra que la recuperació iniciada a la primavera no ha estat flor d'un dia.