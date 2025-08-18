Logo xcatalunya.cat
Actualitat

'Temperatures encara molt altes': avís d'última hora de l'AEMET per a aquestes 2 zones

Els meteoròlegs han compartit un nou avís sobre les altes temperatures al llarg de la jornada d’avui

Angélica Oyarzún

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha llançat una nova actualització sobre el panorama tèrmic a la península. Tot i que la calor ha començat a moderar-se en moltes regions d'Espanya, encara persisteix amb intensitat en alguns punts. Les autoritats demanen màxima precaució i atenció als avisos en vigor.

Aquest dilluns, 18 d'agost, es mantindran condicions extremes en diverses localitats. Especialment en àrees on la massa d'aire càlid es resisteix a retirar-se del tot. Aquest episodi obliga a continuar extremant les cures davant la calor, fins i tot en zones on es preveien descensos tèrmics.

La calor extrema no se'n va del tot

Malgrat la previsió general de descens tèrmic a la Península, hi ha zones on la temperatura continuarà sent excepcionalment elevada. L'AEMET ha activat avisos vermells per risc extrem en dues àrees concretes. Aquestes són el litoral sud d'Alacant i la comarca de la Vega del Segura, a Múrcia.

Al litoral alacantí, municipis com Elx, Santa Pola, Guardamar o Torrevella podrien arribar als 42 °C o més. Es tracta de valors poc freqüents, fins i tot en èpoques càlides, cosa que agreuja el risc per a la salut. L'exposició prolongada al sol o l'activitat física sense hidratació adequada pot ser molt perillosa.

La situació és encara més crítica a la Vega del Segura, amb previsions de fins a 44 °C, especialment en zones com Cieza, Múrcia o Archena. Aquest territori de l'interior murcià suporta cada estiu temperatures molt elevades, però els valors d'aquest dilluns superen fins i tot els registres habituals. La sensació tèrmica podria ser encara més gran a causa de l'estabilitat atmosfèrica.

Precaució màxima i alerta per risc extrem

Les alertes vermelles indiquen risc molt alt i obliguen a estar atents a qualsevol símptoma relacionat amb cops de calor o deshidratació. L'AEMET recomana evitar sortir a les hores centrals del dia. També és important mantenir-se ben hidratat, protegir infants i persones grans i estar pendents de persones en situació de vulnerabilitat.

A més dels avisos a Alacant i Múrcia, es mantenen les alertes de nivell taronja i groc en altres punts del país. Les zones més afectades continuen sent les del sud-est, on la calor serà persistent. Aquest fenomen meteorològic reflecteix la intensitat amb què la península està tancant aquesta onada de calor.

Les previsions indiquen que els termòmetres podrien començar a cedir a partir de demà. Tanmateix, la jornada d'avui serà especialment dura en alguns punts. 

