'Temperatures encara molt altes': avís d'última hora de l'AEMET per a aquestes 2 zones

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha llançat una nova actualització sobre el panorama tèrmic a la península. Tot i que la calor ha començat a moderar-se en moltes regions d'Espanya, encara persisteix amb intensitat en alguns punts. Les autoritats demanen màxima precaució i atenció als avisos en vigor.
Aquest dilluns, 18 d'agost, es mantindran condicions extremes en diverses localitats. Especialment en àrees on la massa d'aire càlid es resisteix a retirar-se del tot. Aquest episodi obliga a continuar extremant les cures davant la calor, fins i tot en zones on es preveien descensos tèrmics.
La calor extrema no se'n va del tot
Malgrat la previsió general de descens tèrmic a la Península, hi ha zones on la temperatura continuarà sent excepcionalment elevada. L'AEMET ha activat avisos vermells per risc extrem en dues àrees concretes. Aquestes són el litoral sud d'Alacant i la comarca de la Vega del Segura, a Múrcia.
Al litoral alacantí, municipis com Elx, Santa Pola, Guardamar o Torrevella podrien arribar als 42 °C o més. Es tracta de valors poc freqüents, fins i tot en èpoques càlides, cosa que agreuja el risc per a la salut. L'exposició prolongada al sol o l'activitat física sense hidratació adequada pot ser molt perillosa.
La situació és encara més crítica a la Vega del Segura, amb previsions de fins a 44 °C, especialment en zones com Cieza, Múrcia o Archena. Aquest territori de l'interior murcià suporta cada estiu temperatures molt elevades, però els valors d'aquest dilluns superen fins i tot els registres habituals. La sensació tèrmica podria ser encara més gran a causa de l'estabilitat atmosfèrica.
Precaució màxima i alerta per risc extrem
Les alertes vermelles indiquen risc molt alt i obliguen a estar atents a qualsevol símptoma relacionat amb cops de calor o deshidratació. L'AEMET recomana evitar sortir a les hores centrals del dia. També és important mantenir-se ben hidratat, protegir infants i persones grans i estar pendents de persones en situació de vulnerabilitat.
A més dels avisos a Alacant i Múrcia, es mantenen les alertes de nivell taronja i groc en altres punts del país. Les zones més afectades continuen sent les del sud-est, on la calor serà persistent. Aquest fenomen meteorològic reflecteix la intensitat amb què la península està tancant aquesta onada de calor.
Les previsions indiquen que els termòmetres podrien començar a cedir a partir de demà. Tanmateix, la jornada d'avui serà especialment dura en alguns punts.