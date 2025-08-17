Gerro d'aigua freda sobre el temps d'aquesta setmana a Espanya: 'Que ningú pensi...'

L'onada de calor extrema que ha assolat Espanya les darreres setmanes ha deixat molts amb l'esperança d'un alleujament proper. Amb l'arribada de la pròxima setmana, molts pensaven que la situació climàtica milloraria. Tanmateix, el canvi no serà tan dràstic com s'esperava.
Tot i que la previsió era que les temperatures baixessin aviat, els meteoròlegs han deixat clar que el respir no serà immediat. De fet, les temperatures continuaran sent altes, encara que més moderades, a gran part del país, especialment al sud.
L'alleujament serà gradual: la calor d'agost seguirà
“Que ningú pensi que la pròxima setmana serà fresca”, han assenyalat els meteoròlegs. Tot i que s'espera una lleugera disminució de les temperatures, no es tracta d'una onada de fred que canviï de seguida el clima. Entre divendres 15 i diumenge 17 d'agost, s'ha viscut una advecció càlida extraordinària que va mantenir les temperatures extremadament altes.
Les zones del sud, com el Valle del Guadalquivir i altres àrees del sud-oest, continuaran superant els 40 °C. Mentre que a la resta de la Península també s'experimentarà calor intensa. La moderació de les temperatures es donarà, però només de manera gradual i no de forma dràstica, com molts esperaven.
L'alleujament arribarà dimarts, però de manera moderada
A partir del 19, les temperatures començaran a baixar, però el canvi serà progressiu. A les zones més afectades per la calor extrema, com el sud i l'est, les altes temperatures continuaran durant diversos dies més. El descens de les temperatures serà més notori al nord i a l'interior, però no s'espera un refredament immediat.
Tot i que l'alleujament serà ben rebut, els meteoròlegs adverteixen que la calor no desapareixerà completament. I les temperatures continuaran estant per sobre del normal. Aquest canvi climàtic serà un alleujament moderat, però la calor continuarà a gran part del país.
Efectivament, l'onada de calor cedirà lleument, però les altes temperatures continuaran sent una característica d'aquesta darrera part de l'estiu. L'alleujament tèrmic començarà a percebre's molt suau des del final de dilluns, però serà suau i no com s'esperava. Les expectatives d'un refredament ràpid han quedat pel camí i els pròxims dies continuaran sent càlids, però una mica més suportables.