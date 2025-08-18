El Meteocat confirma dies de pluja després de l’onada de calor: zones més afectades

Després de diverses jornades marcades per un ambient sufocant i un sol implacable, el paisatge meteorològic català es prepara per a un gir inesperat. Els cels serens i la calor intensa que han definit els últims dies donaran pas a un escenari radicalment diferent en les pròximes hores.
S'anticipa una transformació atmosfèrica que portarà amb si un alleujament tèrmic molt necessari, però també una notable inestabilitat a gran part del territori. Aquest canvi es farà sentir de manera progressiva, convidant la població a guardar la roba d'estiu i preparar els paraigües.
L'esperat descens de les temperatures no arribarà sol, sinó que vindrà acompanyat d'una inestabilitat que guanyarà terreny al llarg de la setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat un pronòstic que augura l'arribada de ruixats i tempestes de caràcter irregular.
Aquest fenomen es deu a l'entrada d'una massa d'aire fred en capes altes de l'atmosfera. Això genera les condicions per al desenvolupament de núvols d'evolució vertical. Aquest contrast tèrmic serà el principal responsable que el temps es torni més dinàmic i variable.
Un gir radical del temps a partir de dimarts
La setmana començarà amb un canvi dràstic en les condicions meteorològiques, especialment a partir de dimarts, quan la inestabilitat s'estendrà de manera generalitzada. Es preveuen precipitacions en pràcticament qualsevol punt de la geografia catalana, que podrien ser localment intenses i anar acompanyades de tempesta elèctrica.
Les comarques de l'interior i del Prepirineu, com el Berguedà o el Ripollès, podrien ser les primeres a registrar aquests fenòmens. Posteriorment, els ruixats s'anirien desplaçant cap a altres zones, incloent-hi punts del litoral i el prelitoral de Barcelona i Girona.
Aquest primer dia d'inestabilitat marcarà l'inici d'un notable descens tèrmic que es farà sentir amb més claredat en els valors màxims. L'alleujament de la calor serà evident a tot el territori, posant fi definitiu a l'episodi de temperatures altes que havia afectat la regió.
Els termòmetres experimentaran una caiguda de diversos graus, oferint un respir molt agraït després de la prolongada sensació de xafogor que s'ha viscut. L'atmosfera se sentirà considerablement més fresca i respirable, modificant completament l'ambient estiuenc dels últims dies.
Dimecres, la inestabilitat es consolida al territori
Durant la jornada de dimecres, la situació meteorològica es mantindrà molt similar. Amb un ambient que seguirà sent marcadament inestable a la major part de Catalunya. Els mapes de predicció indiquen que els ruixats tornaran a fer acte de presència, sent novament més probables a la meitat nord i est del territori català.
Les comarques de la Garrotxa, Osona i el Gironès podrien registrar alguns dels xàfecs més significatius, sense descartar que puguin anar acompanyats de calamarsa de manera puntual. La irregularitat de les pluges serà la nota dominant, amb acumulacions d'aigua molt variables en distàncies curtes.
El descens de les temperatures es consolidarà a mitja setmana, amb valors que se situaran clarament per sota de la mitjana per a aquesta època de l'any. Aquest ambient més fresc, gairebé de tardor, contrastarà fortament amb la calor de la setmana anterior, obligant a adaptar la vestimenta diària.
La sensació tèrmica serà molt agradable per a la majoria, encara que la persistència dels núvols i les precipitacions intermitents condicionaran activitats a l'aire lliure. La combinació de pluja i temperatures suaus serà beneficiosa per combatre la sequedat del terreny.
Tímida millora de cara al final de la setmana
Cap a dijous, el pronòstic suggereix una lleu tendència a l'estabilització, encara que la retirada de la inestabilitat serà lenta i progressiva. El sol començarà a guanyar protagonisme a les comarques del sud i de Ponent, com a les Terres de l'Ebre i el Segrià.
Tanmateix, al terç nord i en àrees del nord-est, encara persistiran els cels ennuvolats amb possibilitat d'alguns ruixats residuals. Aquesta millora serà el preludi d'un cap de setmana previsiblement més tranquil i assolellat a la major part de la comunitat.