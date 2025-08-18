Oficial Meteocat: Tornen les pluges intenses, especialment en aquestes zones

La calor persistent de l'estiu sembla donar una treva, tot i que el canvi arriba amb una certa agitació atmosfèrica sobre el territori català. L'estabilitat dels últims dies es prepara per ser interrompuda per una configuració meteorològica molt més dinàmica i activa.
El cel, fins ara majoritàriament serè, mostrarà una cara molt diferent durant les pròximes jornades, exigint atenció i prudència a la ciutadania. Aquest canvi sobtat transformarà la calma estival en un escenari de notable inestabilitat en diverses àrees de la geografia catalana.
Un canvi brusc en l'atmosfera catalana
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís oficial davant l'arribada imminent d'un episodi de pluges de notable intensitat. El pronòstic assenyala la possibilitat de superar el llindar de 20 mm en només 30 minuts, un volum d'aigua molt significatiu.
Aquesta situació ha portat a activar un avís de perill de nivell 2 sobre 6, representat pel color groc als mapes de risc. Aquest nivell implica que els fenòmens previstos no són habituals i poden generar impactes moderats en les activitats quotidianes. La causa rau en una desestabilització de les capes altes de l'atmosfera que afavorirà el creixement de núvols de gran desenvolupament vertical.
El detall del pronòstic: Comarques sota avís
Es veuran afectades comarques del Prepirineu, Pirineu i de la Catalunya Central, on els núvols descarregaran amb energia però de manera irregular.
Per a la jornada de dilluns, el focus de la inestabilitat es desplaçarà lleugerament, mantenint, això sí, el risc elevat al quadrant nord-est i al centre del país. Les hores de més probabilitat de ruixats intensos se situaran novament a la tarda, un patró clàssic de les tempestes d'estiu.
Més enllà de la pluja: Tempestes, vent i calamarsa
Aquests xàfecs no arribaran sols, ja que les condicions són propícies per a la formació de fenòmens de temps greu associats. Els ruixats aniran sovint acompanyats de tempestes elèctriques, per la qual cosa es recomana extremar la precaució en activitats a l'aire lliure. Així mateix, existeix una probabilitat considerable que es produeixin ràfegues fortes de vent en el moment del pas de la tempesta, capaces de causar caigudes de branques.
Localment, no es descarta l'aparició de calamarsa o pedra de petita grandària, un factor de risc addicional per a l'agricultura i els vehicles.
Aquesta combinació d'elements meteorològics adversos aconsella una vigilància constant de l'evolució del cel durant les hores crítiques del dia.
Impacte i recomanacions: Com afrontar l'episodi
L'impacte principal d'aquestes pluges intenses i localitzades podria traduir-se en crescudes sobtades de rieres i barrancs, així com inundacions puntuals. La circulació per carretera pot veure's compromesa per la formació de basses d'aigua i la reducció dràstica de la visibilitat.
Per això, es recomana als conductors moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles durant els episodis de pluja. És fonamental evitar travessar zones inundables i seguir les indicacions de les autoritats competents en tot moment. S'aconsella també retirar objectes de balcons o terrasses que puguin ser arrossegats pel vent i mantenir-se informat a través dels canals oficials de Meteocat.