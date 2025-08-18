'Temperaturas aún muy altas': aviso de última hora de la AEMET para estas 2 zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado una nueva actualización sobre el panorama térmico en la península. Aunque el calor ha comenzado a moderarse en muchas regiones de España, aún persiste con intensidad en algunos puntos. Las autoridades piden máxima precaución y atención a los avisos en vigor.

Este lunes, 18 de agosto, se mantendrán condiciones extremas en varias localidades. Especialmente en áreas donde la masa de aire cálido se resiste a retirarse del todo. Este episodio obliga a seguir extremando los cuidados frente al calor, incluso en zonas donde se preveían descensos térmicos.

| Europa Press, AEMET

El calor extremo no se va del todo

Pese a la previsión general de descenso térmico en la Península, hay zonas donde la temperatura seguirá siendo excepcionalmente elevada. AEMET ha activado avisos rojos por riesgo extremo en dos áreas concretas. Estas son el litoral sur de Alicante y la comarca de Vega del Segura, en Murcia.

En el litoral alicantino, municipios como Elche, Santa Pola, Guardamar o Torrevieja podrían alcanzar 42 °C o más. Se trata de valores poco frecuentes, incluso en épocas cálidas, lo que agrava el riesgo para la salud. La exposición prolongada al sol o la actividad física sin hidratación adecuada puede ser muy peligrosa.

La situación es todavía más crítica en la Vega del Segura, con previsiones de hasta 44 °C, especialmente en zonas como Cieza, Murcia o Archena. Este territorio del interior murciano soporta cada verano temperaturas muy elevadas, pero los valores de este lunes superan incluso los registros habituales. La sensación térmica podría ser aún mayor debido a la estabilidad atmosférica.

| Getty Images

Precaución máxima y alerta por riesgo extremo

Las alertas rojas indican riesgo muy alto y obligan a estar atentos a cualquier síntoma relacionado con golpes de calor o deshidratación. La AEMET recomienda evitar salir en las horas centrales del día. También es importante mantenerse bien hidratado, proteger a niños y mayores y estar pendientes de personas en situación de vulnerabilidad.

Además de los avisos en Alicante y Murcia, se mantienen alertas naranjas y amarillas en otros puntos del país. Las zonas más afectadas siguen siendo las del sureste, donde el calor será persistente. Este fenómeno meteorológico refleja la intensidad con la que la península está cerrando esta ola de calor.

Las previsiones indican que los termómetros podrían empezar a ceder a partir de mañana. Sin embargo, la jornada de hoy, será especialmente dura en algunos puntos.