La tardor s’avança: a partir d’aquest dia plourà amb ganes i farà força fresca

Amb l'arribada de setembre, el clima a Espanya fa un gir cap a un patró més fresc i plujós. S'anticipa que el canvi d'estació es produirà de manera abrupta durant les primeres setmanes d'aquest mes. L'entrada en joc del patró de bloqueig escandinau portarà pluges intenses i un descens notable de les temperatures, marcant l'inici d'una tardor anticipada
Aquest fenomen es caracteritza per un bloqueig de les borrasques que es desplacen cap al sud. Aquest patró pot generar condicions de temps inestable i fresc, cosa que es traduirà en pluges i cels grisos al llarg de tot Espanya. Els experts ja havien assenyalat que es podien produir fenòmens que portarien el canvi, ja s'havia advertit anteriorment.
La tardor arriba amb pluja abundant
L'arribada d'aquest sistema meteorològic, a partir del 9 de setembre, portarà pluges que s'estendran per gairebé tota la península espanyola. S'espera que, a partir d'aquest dia, les precipitacions siguin generalitzades i de més intensitat, especialment al nord i al centre. Galícia, Astúries i el País Basc seran les primeres a rebre la pluja; al centre del país, es deixarà sentir cap al dia 10
No només s'experimentaran pluges, sinó que la temperatura també patirà una davallada notable. En ciutats com Madrid i Saragossa, es preveu que el termòmetre baixi considerablement, assolint màximes que no superaran els 20 graus Celsius. Aquest descens de les temperatures serà un alleujament per a aquells que han suportat les altes temperatures de l'estiu, però també marcarà l'inici d'un canvi definitiu cap al clima de tardor
Les pluges arriben a gran part de la península
El patró de bloqueig escandinau també arribarà a les regions del sud i de l'est de la Península, encara que de manera més moderada. A la costa mediterrània, ciutats com València i Barcelona també experimentaran cels ennuvolats i pluges intermitents, tot i que seran més suaus. El descens de les temperatures serà igualment notori al sud d'Espanya, voltant entre els 24 i els 26 graus Celsius
Aquesta davallada de temperatura i l'arribada de les pluges pot afectar també sectors clau com l'agricultura i el turisme. A les regions més plujoses, els cultius, com els d'algunes fruites i hortalisses, podrien veure's perjudicats per les pluges intenses
D'altra banda, les temperatures fresques podrien començar a allunyar els turistes de les costes espanyoles. No obstant això, l'arribada de la tardor també portarà amb si l'inici de la temporada turística a l'interior del país. Una zona que, per la calor de l'estiu, atrau els amants de la natura i les activitats a l'aire lliure quan les temperatures baixen