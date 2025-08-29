El Meteocat confirma el retorn de la pluja per al cap de setmana: On afectarà

L'últim cap de setmana d'agost s'acomiada amb una dualitat meteorològica que marcarà la transició a Catalunya. Els dies d'ambient purament estiuenc donaran pas a un escenari més complex i dinàmic en només vint-i-quatre hores. L'atmosfera sembla oferir-nos una breu treva de sol i calor abans d'introduir canvis significatius al cel.
Aquest patró de calma aparent és sovint el preludi d'una inestabilitat que molts ja anticipaven. La previsió a mitjà termini del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma ara la fi d'aquesta estabilitat.
Un dissabte de treva amb temperatures a l'alça
La jornada de dissabte començarà amb un domini gairebé absolut del sol a la major part del territori català. S'espera un ambient molt tranquil, ideal per gaudir de les últimes activitats d'estiu a l'aire lliure sense preocupacions. Les temperatures experimentaran un lleuger però notable repunt, aportant una sensació de calor més accentuada durant les hores centrals.
Aquest ascens tèrmic, però, és una peça clau en el trencaclosques meteorològic que s'està configurant. L'acumulació de calor a les capes baixes de l'atmosfera proporcionarà l'energia necessària per als esdeveniments posteriors. Mentrestant, a les capes altes, una subtil pertorbació atmosfèrica començarà la seva aproximació des del nord peninsular.
Es trencarà l'estabilitat
El canvi de temps es materialitzarà de manera clara durant diumenge amb l'arribada de les precipitacions. El responsable d'aquesta transformació és l'entrada d'una llengua d'aire més fred a les capes superiors. Aquest fenomen provoca que l'aire càlid i més humit ancorat a la superfície s'enlairi de manera brusca
En elevar-se, es refreda ràpidament, condensant la humitat i formant núvols de gran desenvolupament vertical. Aquests núvols són els responsables dels ruixats i tempestes que caracteritzen les transicions de finals d'estiu. La inestabilitat resultant no serà generalitzada, sinó que afectarà de manera irregular diferents punts de la geografia.
Les comarques del nord, al punt de mira
Segons els mapes de predicció, les pluges més destacades es concentraran a la meitat nord de Catalunya. Les comarques del Pirineu i Prepirineu, com la Cerdanya, el Ripollès o el Berguedà, seran les primeres a notar l'augment de la nuvolositat.
Durant la tarda de diumenge, s'esperen ruixats que podrien ser localment intensos i anar acompanyats de tempesta. Aquestes precipitacions podrien estendre's també a punts de la Catalunya Central i interior de Girona amb el pas de les hores.
En canvi, la previsió és molt diferent per al sud, on les províncies de Tarragona i el sud de Lleida quedaran majoritàriament al marge. En aquestes zones, l'efecte principal serà un augment de núvols mitjans i alts sense conseqüències importants.
Precaució a la muntanya i la mirada posada en dilluns
Davant d'aquest escenari de temps advers, és fonamental extremar la precaució, especialment a les zones muntanyoses del nord. Les tempestes d'estiu poden desenvolupar-se amb gran rapidesa, provocant crescudes sobtades de rius i barrancs. Es recomana als excursionistes i amants de la natura consultar la previsió més actualitzada abans d'iniciar qualsevol ruta.
És aconsellable evitar les zones més elevades i exposades durant la tarda de diumenge, moment de màxima probabilitat de pluja. De cara a dilluns, els models indiquen una retirada progressiva de la inestabilitat, tot i que encara podrien registrar-se ruixats residuals. El sol tornarà a guanyar protagonisme, tancant aquest episodi de pluges i donant la benvinguda a un inici de setembre més estable.