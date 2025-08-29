El doble missatge de Sílvia Orriols en el pas per Ripoll de la 'Vuelta a España'

La Vuelta a Espanya 2025 va travessar aquest dijous la localitat de Ripoll en plena sisena etapa entre Olot i Pal. Allà, Sílvia Orriols, alcaldessa de la capital del Ripollès i líder d'Aliança Catalana, va aprofitar l'aparador mediàtic del ciclisme internacional per llançar un missatge doble.
D'una banda, la reivindicació dels drets nacionals de Catalunya; de l'altra, l'exigència de la llibertat immediata dels ostatges segrestats a Gaza pel terrorisme islamista.
Orriols va utilitzar les xarxes socials per difondre la seva postura mentre la caravana ciclista creuava el municipi. “Coincidint amb el pas de la Vuelta, reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i la fi del captiveri dels segrestats per l'islamisme”, va escriure.
Catalunya, nació lliure amb dignitat
L'alcaldessa va subratllar que Catalunya té dret a decidir el seu futur polític sense imposicions externes. Per a Orriols, la Vuelta no només havia de servir per mostrar el paisatge pirinenc, sinó també per recordar que la nació catalana continua sense resoldre la seva relació amb l'Estat espanyol.
A més, Orriols se'n desmarca dels discursos tous del processisme. Davant les concessions d'ERC o Junts, va plantejar un to ferm i sense complexos. El lema “Visca Ripoll i visca Catalunya” va ser la seva manera de reclamar sobirania en un moment de màxima exposició mediàtica.
Solidaritat amb Israel i les víctimes del terrorisme
Orriols va demanar la llibertat dels ostatges israelians capturats per Hamàs a Gaza. Un recordatori incòmode per a sectors que intenten blanquejar l'islamisme sota discursos bonistes. L'alcaldessa va situar Ripoll a la trinxera dels qui defensen la llibertat davant el fanatisme religiós.
La seva declaració es produeix després de les protestes propalestines que van interrompre l'equip Israel Premier Tech a la contrarellotge per equips de Figueres. Aquella acció, celebrada per sectors de l'esquerra, va suposar un episodi vergonyós que va deixar ciclistes plorant de por. Orriols va voler capgirar el relat i expressar suport a les víctimes, no als botxins.
El context esportiu: etapa clau als Pirineus
Mentrestant, en l'àmbit esportiu, la sisena etapa va oferir un espectacle d'alta muntanya. L'australià Jay Vine va aconseguir el seu tercer triomf a La Vuelta, consolidant la seva condició d'especialista en escapades. El noruec Torstein Træen es va enfundar el mallot vermell després d'una gran actuació a Pal, mentre Juan Ayuso cedia gairebé dotze minuts en un dia per oblidar.
El contrast entre la gesta ciclista i el missatge polític d'Orriols va amplificar la repercussió de Ripoll. No va ser només una localitat més en el recorregut: va ser el lloc on esport i política es van creuar de manera inevitable.
El valor de plantar cara
Mentre altres alcaldes es limiten a somriure a la càmera, ella aprofita per marcar posició política. El seu missatge va ser clar: Catalunya no renuncia a la seva sobirania i l'islamisme no pot campar impune a Europa. Una postura coherent amb l'estil d'Aliança Catalana, sempre combatiu contra el wokisme i la cultura de la resignació.
La combinació de reivindicació nacional i solidaritat internacional va deixar una imatge poderosa. En plena muntanya catalana, entre banderes i bicicletes, va ressonar la veu dels qui no accepten ni el silenci ni la submissió. I això converteix Orriols en una de les figures polítiques que saben com aprofitar cada escenari per donar la batalla cultural.