Confirmat: gir de 180 graus amb el fenomen de 'La Niña' i els seus efectes a Espanya

La meteorologia a Espanya segueix sota la lupa després de l'última actualització de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). L'agència nord-americana ha revisat les seves projeccions i apunta a canvis rellevants al Pacífic. Qui segueix la informació meteorològica observa amb atenció el que podria passar els pròxims mesos.
El fenomen d'El Niño i La Niña és clau per entendre moltes variacions en el clima. Tots dos estan associats a canvis en la temperatura superficial del mar al Pacífic equatorial, assenyala Meteored. Ara, els models climàtics comencen a inclinar-se cap a un escenari que podria alterar les condicions a Espanya.
De la neutralitat a un possible episodi de La Niña
Segons la NOAA, la fase de neutralitat s'hauria de mantenir durant bona part de l'estiu i l'inici de la tardor boreal. Entre agost i octubre, les temperatures del mar a la regió Niño 3.4 oscil·laran entre -0,4 °C i 0,4 °C, corresponent a un estat neutre.
Tanmateix, els models suggereixen un gir a partir de finals d'agost i setembre. S'espera que l'anomalia descendeixi fins a assolir el llindar de -0,5 °C, condició mínima per parlar de La Niña. Aquest estat podria prolongar-se entre finals de 2025 i principis de 2026.
Per consolidar-se com un episodi de La Niña, l'anomalia negativa s'ha de mantenir durant diversos mesos consecutius. Encara que hi ha discrepàncies entre els models, la tendència apunta que aquest llindar s'assolirà aviat.
Efectes esperats a Espanya i el clima global
Si el fenomen es confirma, els seus efectes es podrien notar en la meteorologia a Espanya. La Niña sol estar associada a hiverns més freds al nord peninsular i pluges més intenses en certes zones del Mediterrani. Encara que es tractaria d'un episodi de baixa intensitat, pot alterar les tendències previstes.
En paral·lel, regions de l'Atlàntic i del Pacífic també experimentaran canvis. La NOAA recalca que la prudència és essencial, ja que les projeccions presenten marges d'error. Per això els experts coincideixen que caldrà seguir molt de prop l'evolució els pròxims mesos.
Un escenari que preocupa meteoròlegs i ciutadans a Espanya
El fenomen ENSO, conegut com El Niño-Oscil·lació del Sud, és el sistema climàtic que engloba les fases d'El Niño, La Niña i la neutralitat. Es mesura en funció de les anomalies en la temperatura superficial del mar al Pacífic equatorial.
Quan aquestes aigües s'escalfen més del normal parlem d'El Niño, mentre que un refredament prolongat dona lloc a La Niña. La fase neutra es manté quan les temperatures romanen estables. Cadascuna d'aquestes fases té efectes diferents en la meteorologia mundial i en països com Espanya.
Així, el possible retorn de La Niña entre finals de 2025 i principis de 2026 podria portar hiverns més freds i canvis en les pluges. Encara que s'espera un episodi de baixa intensitat, el seu impacte en l'agricultura, el consum energètic i la vida diària serà seguit amb gran atenció.