Avís de Protecció Civil per la DANA a Catalunya: 'Les previsions...'

Protecció Civil descarta que els xàfecs viscuts al País Valencià es repeteixin a Catalunya amb la mateixa intensitat. En declaracions a mitjans la subdirectora de coordinació i gestió d'emergències del cos, Imma Solé, ha dit que les precipitacions de dimarts a la zona de València que han provocat desenes de morts han estat "molt puntuals" i ha remarcat que les previsions a Catalunya no indiquen que hi hagi les mateixes acumulacions d'aigua a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil ha demanat "molta prudència i vigilància" a la població i ha subratllat que s'han d'evitar els desplaçaments innecessaris a zones afectades. Solé ha assegurat que estan "en contacte permanent" amb ajuntaments i cossos de seguretat.

La subdirectora de coordinació i gestió d'emergències ha recordat que al País Valencià s'han registrat precipitacions de 400 litres per metre quadrat en alguns punts en poca estona i ha remarcat que les previsions a Catalunya només s'eleven fins als 100 o 200 litres, "en un període de temps molt més llarg" a les Terres de l'Ebre.

Solé ha explicat que Protecció Civil ja té activada l'alerta del Pla Inuncat a les comarques de les Terres de l'Ebre, on s'espera que hi hagin pluges "de certa intensitat". Concretament, es preveu pluges intenses durant aquest matí al Garraf i a la costa central, i especialment a la meitat sud del litoral i prelitoral català durant tot el dia.

"En contacte permanent" amb ajuntaments

Des de Protecció Civil recorden que estan en contacte permanent amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb els cossos de seguretat i d'emergències, amb ajuntaments i amb organismes que puguin patir alguna afectació, com ara el Servei Català de Trànsit o Endesa. Tots aquests agents fan reunions periòdiques per poder actualitzar la informació sobre la situació.

Solé ha explicat que, en coordinació amb els municipis, s'està delimitant què són les zones més vulnerables per estudiar limitar la circulació. La subdirectora també ha recordat que una de les eines que té Protecció Civil per comunicar-se amb la ciutadania és enviar alertes als telèfons mòbils, però ha subratllat que això només es donaria en un cas d'emergència "molt important" i quan calgués "mesures d'autoprotecció".

D'altra banda, Solé també ha demanat parar una atenció especial en zones properes a lleres de rius i ha apuntat que tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que hi pot haver pujades de cabals. Finalment, demanen precaució a l'hora de conduir i que s'eviti aparcar vehicles a zones on baixin quantitats importants d'aigua. A banda, també demanen estar alerta a les zones properes a la costa que poden tenir onatges forts.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reunit aquest matí un comitè tècnic de seguiment per avaluar els efectes de la DANA. Està previst que el comitè es torni a trobar aquesta tarda a dos quarts de set. Solé ha afirmat que no tenen previst "deixar aquest tema per avui" perquè "és un dia per estar vigilants". La subdirectora ha volgut llençar un missatge d'optimisme i ha afirmat que, segons les previsions, no hi ha avisos de cara a demà i podria ser un dia "més tranquil".