Cortan una línea de Rodalies por el temporal

La circulación de trenes del R17 entre Tarragona y Salou - Puerto Aventura se ha suspendido a causa del temporal de lluvia y para garantizar la seguridad de los viajeros. Han informado fuentes de Renfe que han indicado que el servicio del R16 también se ha limitado de forma que solo pasa el 50% de convoyes previstos. Fuentes de la compañía han indicado que se irán tomando nuevas decisiones "en función de como evolucionen las condiciones meteorológicas". Además, se ha establecido una limitación de velocidad entre l'Aldea y Tortosa de forma que los trenes no pueden ir además de 80 kilómetros por hora.

Lo más probable es que la situación vuelva a la normalidad en unas horas, cuando la lluvia deje de ser una amenaza real para la integridad de las personas. En principio, mañana ya no habrá precipitaciones, por lo que, salvo sorpresa, los trenes circularán con absoluta normalidad. Es, pues, una medida provisional para ahorrarse riesgos.

Y es que, según la Agencia EFE, los efectos de la DANA se han dejado notar este miércoles en el sur de la provincia de Tarragona, con fuertes rachas de viento en el frente marítimo de la costa que han provocado un fuerte oleaje que ha saltado hasta los paseos marítimos de muchas localidades, como en L'Ampolla, próxima al delta del Ebro. Protección Civil de la Generalitat mantiene activado desde anoche la alerta del plan especial de emergencias por riesgo de inundaciones, el Inuncat, ante la previsión de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, este miércoles en Tarragona, especialmente en Terres de l'Ebre, Barcelona y la Cataluña central.

Alternativas a estos cortes

En situaciones de este tipo, evidentemente, lo más seguro es quedarse en casa y no exponerse al peligro cogiendo ningún tipo de vehículo, ni público ni privado. Si no podemos evitarlo, hay que tomárselo con calma, pues lo absolutamente prioritario es la salud de todos los pasajeros. Las compañías de transporte jamás emprenderán un trayecto que pueda suponer un riesgo para el bienestar de las personas, por lo que es importante no perder los nervios y ser conscientes de la situación; vale más llegar tarde que no llegar.

En este contexto, los trabajadores de las estaciones estarán siempre dispuestos a ayudarte a buscar alternativas para tu trayecto. Depende de cuál sea la situación de las carreteras y de los demás carriles de transporte, te recomendarán una u otra. O, al menos, te mantendrán informado en todo momento de la situación de los trenes.