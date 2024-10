Tallades carreteres i línies de tren a Catalunya per la DANA: Tots els detalls

La circulació de trens entre l'Aldea-Amposta i Tortosa està interrompuda per acumulacions d'aigua a l'altura de Camp-Redondo, han informat fonts d'Adif i Renfe, que han indicat que la incidència només afecta la R16 perquè l'alta velocitat continua tallada. El pas de la dona pel sud de Catalunya també està retardant la marxa a l'AP-7 entre l'Aldea i Ulldecona i a la TP-3311 entre Ulldecona i la Sénia, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). A banda, la TV-3341 continua profit entre Caseres i Horta de Sant Joan per inundacions. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat sobre xàfecs importants i que poden descarregar amb forta intensitat al Montsià, al Baix Ebre i a la Terra Alta.

Entre dimecres i dijous, l'episodi de pluges ha deixat més de 100 mm al massís dels Ports. En concret, l'estació dels Ports ha registrat 178,7 mm acumulats fins les 10.30 hores. Des de diumenge aquest punt ha acumulat 295 mm.

| ACN

També hi ha carreteres tallades

Els barrancs que baixen dels massissos dels Ports continuaven portant aigua aquest dijous. Especialment els del vessant que baixa pels termes municipals de Mas de Barberans (Montsià) i Roquetes (Baix Ebre). El de Lloret, tributari del de Sant Antoni, que desemboca a l'Ebre, n'era un.

Les inundacions a la demarcació de Tarragona provoquen que a hores d'ara hi hagi diverses vies tallades o afectades. Segons informa Trànsit, la N-340 està tallada entre Amposta i la Ràpita en sentit nord i es fan trencalls per la TV-3408. També a causa de les inundacions està tallada la C-12 a Tortosa en tots dos sentits. Segons Trànsit, també estan tallades la TP-3311 entre Noria i Santa Bàrbara, la TV-3341 entre Caseres i Horta de Sant Joan i la TV-3401 entre l'Ampolla i Deltebre. A l'AP-7 i a causa de les pluges hi ha circulació intensa en tots dos sentits al tram entre Ulldecona i l'Aldea.

Aquest dimarts, el despreniment d'un marge va causar un petit tall a la carretera entre Roquetes i Mas de Barberans. Altres barrancs de la zona del Montsià, com el de la Galera, afluent de l'Ebre, continuaven baixant aquest dimecres al matí amb una quantitat d'aigua considerable. A Masndenverge (Montsià), s'han hagut de tallar alguns passos a través del curs per la quantitat considerable d'aigua que baixa de la zona dels Ports. L'Ajuntament ha fet pregons per avisar la població que no s'acosti a la llera del barranc ni ho intenti creuar.