Avís d'última hora del Meteocat: Les dues comarques amb més risc per pluja intensa

per Iker Silvosa

La DANA ha volgut actuar amb duresa aquest 2024 i no cessa la seva activitat després de dos dies catastròfics a l'est i al sud-est de la Península. Ara ja ha abandonat aquesta zona, però està amenaçant avui seriosament les províncies de Castelló i de Tarragona, deixant fortes inundacions que en alguns punts arriben a cotes de gairebé 200 litres per metre quadrat.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta d'alt risc per a les comarques de Montsià i el Baix Ebre a causa de les intenses pluges previstes per a les properes hores. Segons l'últim informe, aquestes dues comarques del sud de Catalunya podrien experimentar precipitacions superiors als 40 mm en només 30 minuts, aconseguint un nivell de perill 4 sobre 6. L'avís de risc s'estén des de les 7.00 h de dijous fins a dissabte a la matinada, afectant també altres àrees amb alerta groga.

Aquesta DANA comporta la possibilitat de tempestes localment fortes, amb risc d'inundacions en zones vulnerables i de difícil drenatge. Meteocat ha instat els habitants d'aquestes comarques i zones properes a extremar les precaucions i a evitar desplaçaments innecessaris, especialment en àrees susceptibles a lliscaments de terra i anegaments. Es recomana a la població que mantingui els seus dispositius mòbils carregats i segueixi les actualitzacions a les xarxes socials i canals oficials per estar al corrent de les últimes alertes meteorològiques.

Altres comarques en alerta groga

El sud de Catalunya sol ser una de les regions més vulnerables a aquest tipus de fenòmens climàtics degut a la seva proximitat a la mar Mediterrània i a les característiques de la seva geografia. En anys recents, episodis semblants de pluges intenses han provocat desbordaments de rius i talls de carretera, causant greus problemes en infraestructures i desplaçaments. Les autoritats locals han activat els serveis d'emergència i estan monitoritzant l'evolució de les pluges i es preparen per respondre ràpidament en cas que les condicions empitjorin.

A més de Montsià i Baix Ebre, altres comarques del sud de Catalunya estan en alerta moderada, amb un menor risc de fortes pluges, però igualment amb la possibilitat de precipitacions significatives. Són Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat i Baix Camp. Aquesta situació meteorològica, causada per una DANA que afecta gran part de la regió mediterrània, posa en alerta tot el territori català, tot i que el focus se centra especialment en les àrees del sud on l'acumulació d'aigua pot ser crítica.

Aquest episodi de pluges s'espera que també afecti el transport i la vida diària a les zones afectades, per la qual cosa es recomana als residents d'aquestes comarques estar preparats per a possibles talls en serveis i vies de comunicació. La situació exigeix la màxima prudència i preparació davant d'un fenomen meteorològic que podria causar importants afectacions a nivell local.