Francesc Mauri avisa: Les zones de Catalunya on es podrien produir tornados avui

per Iker Silvosa

La DANA continua avançant amb força, aquesta vegada centrada a les províncies de Castelló i Tarragona, després de deixar estralls a l'est i sud-est de la península. Les autoritats meteorològiques mantenen l'alerta activa en aquestes zones a causa de les intenses pluges, forts vents i possibles fenòmens extrems com tornados i pedregades. Amb el risc augmentat, els habitants de les àrees afectades han d'estar preparats per a condicions perilloses, que podrien intensificar-se al llarg de la jornada.

El reconegut meteoròleg Francesc Mauri va advertir a través del seu compte de Twitter que la formació d'un arc en ziga-zaga detectat als radars podria anticipar fenòmens severs. Entre ells, va esmentar el risc de xàfecs torrencials i tornats al voltant de les comarques de Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Matarranya, Alt Maestrat, Baix Maestrat i els Ports. Aquesta formació en ziga-zaga sol ser indicadora d'inestabilitat atmosfèrica severa, amb grans probabilitats de tempestes violentes, les quals podrien posar en perill la població si no es prenen les precaucions necessàries.

Les autoritats de protecció civil i els serveis d'emergències han recomanat als residents d'aquestes zones extremar la precaució i, si és possible, evitar desPíaçaments innecessaris. A més, es recomana evitar àrees propenses a inundacions, com ara rius, barrancs i zones baixes, ja que els cabals podrien augmentar sobtadament a causa de les intenses pluges. També és aconsellable revisar els vehicles i altres mitjans de transport abans de fer-los servir, ja que l'aigua acumulada a les carreteres podria provocar situacions perilloses.

Imprescindible obeir les recomanacions

L'impacte de la DANA ha estat devastador a moltes localitats d'Espanya, i ha causat inundacions que han afectat habitatges, comerços i vies de comunicació; i fins i tot emportant-se la vida de més d'un centenar de persones. En aquest context, els advertiments de Mauri busquen evitar tragèdies a les comarques de Tarragona i Castelló. És fonamental seguir els comunicats de Meteocat i altres organismes oficials, ja que la situació pot canviar ràpidament i requereix una actualització constant per garantir la seguretat de tothom.

A més dels consells específics per evitar situacions perilloses, les autoritats insten els residents a preparar kits d'emergència amb llanternes, aigua potable i aliments no peribles. En cas que els tornados arribin a formar-se, és important identificar refugis segurs a la llar, com a soterranis o habitacions interiors sense finestres. La població també s'hauria de familiaritzar amb els procediments d'evacuació i, en cas de rebre instruccions, seguir-les sense dilació.

El tuit de Francesc Mauri és només una de les múltiples advertències que experts i serveis d'emergència han emès les últimes hores. Les xarxes socials han esdevingut un recurs valuós per informar ràpidament els ciutadans, que poden accedir a consells i actualitzacions en temps real. En conclusió, la jornada requereix la màxima precaució a Castelló i Tarragona, on l'amenaça de la DANA continua sent un perill imminent.