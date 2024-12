Sorpresa en TV3 con cambio de presentadora de la Grossa de Cap d'Any a última hora

Hoy se ha celebrado el 12º sorteo de la Grossa de Cap d'Any, uno de los momentos más esperados en Catalunya cada 31 de diciembre. Este evento no solo reparte premios y emoción, sino que también marca el cierre del año con una tradición que une a miles de familias frente al televisor. Sin embargo, en esta edición, un cambio inesperado en la presentación ha acaparado la atención de los espectadores.

Anna Simon, baja de última hora por motivos de salud

La periodista y presentadora Anna Simon, quien estaba destinada a ser la gran protagonista del sorteo, no pudo finalmente ponerse frente a las cámaras. Un virus estomacal la dejó fuera de juego pocas horas antes del inicio del programa, algo que ella misma confirmó en un comunicado en Instagram a las 10:30 de la mañana. "Hoy tenía que presentar el sorteo de La Grossa en TV3, pero desde ayer un virus estomacal me tiene bajo mínimos", explicó Simon, lamentando no poder cumplir con este compromiso.

Anna Simon, de 42 años y una de las figuras más queridas de TV3, regresaba a la cadena tras varios años alejada de sus formatos estrella como Divendres y Oh Happy Day. Su ausencia dejó un vacío que la cadena tuvo que resolver en tiempo récord, optando por una solución dentro del equipo del programa.

| Instagram

Maria Xinxó toma las riendas de la presentación

En un giro inesperado, TV3 decidió que fuera Maria Xinxó, colaboradora habitual del programa La selva de Xavier Graset, quien asumiera el papel principal en la presentación del sorteo. Xinxó, conocida por su estilo fresco y espontáneo, se enfrentó al desafío con profesionalidad y una actitud impecable, a pesar de la presión que supone ocupar el lugar de una figura como Simon.

Maria Xinxó estuvo acompañada por Anna Bertran, actriz que también forma parte del equipo de La selva. Ambas supieron manejar con soltura y dinamismo un programa que mezcla la tensión del sorteo con el ambiente festivo que caracteriza a La Grossa de Cap d'Any.

Un contratiempo que no empaña el éxito del sorteo

A pesar de la ausencia de Anna Simon, el sorteo se llevó a cabo con total normalidad. Los números premiados y la emoción de los ganadores volvieron a ser el centro de atención, en una emisión cargada de magia y esperanza para el nuevo año.

Los tres quintos premios han sido 89479 (Gironella), 42111 (Tremp y Sant Celoni) y 97342 (Sant Feliu de Codines), los dos cuartos premios 22724 (Banyoles y Sarrià de Ter) y 83387 (Badalona). El tercer premio ha sido adjudicado al 96522, repartido en L'Hospitalet de Llobregat, mientras que el segundo premio se lo ha llevado el 81612, vendido en Les Borges Blanques y La Seu d'Urgell. Y el colofón se lo han adjudicado en Reus gracias al número 44748.