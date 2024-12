Els dos curiosos quarts premis de la Grossa de Cap d'Any: On han tocat

La Grossa de Cap d'Any continua sumant històries sorprenents en cada edició, i aquest any no ha estat l'excepció. Des del primer moment del sorteig, milers de jugadors han seguit amb expectació les extraccions, pendents de convertir els seus somnis en realitat. Tanmateix, pocs esperaven la particular forma en què es repartirien els quarts premis, que han deixat la seva empremta en diferents racons de Catalunya.

Amb dos premis valorats en 10.000 euros per bitllet, l'emoció ha inundat Banyoles, Sarrià de Ter i Badalona, on la venda dels números agraciats ha disparat celebracions carregades d'alegria. A continuació, repassem els detalls d'aquests quarts premis i la manera en què han afegit un toc de curiositat a la Grossa de Cap d'Any.

Primer quart premi a Banyoles i Sarrià de Ter

El primer quart premi del sorteig, amb el número 22724, ha deixat la seva empremta a Banyoles (Pla de l'Estany) i Sarrià de Ter (Gironès). Aquest guardó està dotat amb 10.000 euros per bitllet, la qual cosa es tradueix en 1.000 euros per cada euro jugat. A més, aquells que van comprar el número anterior i el posterior a aquest premi reben un afegit de 200 euros, donant lloc a un curiós repartiment de la fortuna.

Per a molts residents de Banyoles, aquesta notícia representa un suport econòmic que coincideix a la perfecció amb els plans de tancament d'any. De la mateixa manera, a Sarrià de Ter se celebren els beneficis que aquest premi deixa a la comunitat, on les administracions de loteria han viscut intensament cada instant del sorteig. Ambdues localitats s'han convertit en llocs de referència per entendre com la Grossa de Cap d'Any reparteix il·lusió entre municipis de diferents mides.

El segon quart premi concentra la sort a Badalona

La segona extracció de quart premi, amb el número 83387, ha recaigut íntegrament a Badalona (Barcelonès). Igual que l'anterior, aquest premi atorga 10.000 euros per bitllet, per la qual cosa aquelles persones que van apostar pel 83387 s'han endut una inesperada recompensa per acomiadar l'any amb un somriure. El fet que s'hagi concentrat tot el premi en una sola població ha generat anècdotes curioses i un gran enrenou a la ciutat.

La Grossa de Cap d'Any demostra, any rere any, la seva capacitat per generar entusiasme i oferir oportunitats de guanyar grans premis. Els quarts premis són només l'avantsala de les emocions més fortes, que arriben amb el tercer, segon i primer premi de la jornada. No obstant això, aquests dos números curiosos han protagonitzat titulars que quedaran en la memòria de tots aquells que viuen amb passió aquesta loteria tan arrelada a Catalunya.