Sorpresa al pantà de Riudecanyes: Els embassaments catalans mantenen la línia

per Iker Silvosa

Dimecres 6 d'agost deixa una imatge inesperada en l'evolució dels embassaments catalans: Riudecanyes, tradicionalment un dels punts més crítics del sistema i amb setmanes seguides de descensos, és avui la gran excepció positiva i protagonitza la pujada més destacada de tota la xarxa.

Aquest embassament, situat a la comarca del Baix Camp i habitualment sota especial vigilància per la seva vulnerabilitat, ha experimentat un augment significatiu, passant del 36,47 % al 38,90 % en només 24 hores, una variació que contrasta radicalment amb la seva tendència habitual i li permet recuperar part del terreny perdut durant les setmanes més seques de l'estiu.

En aquest mateix escenari, únicament Sant Ponç ha aconseguit millorar mínimament el seu nivell, pujant d'un dia per l'altre fins a situar-se en el 89,29 %. Aquesta dada reforça la idea que, tot i que la majoria d'embassaments tendeixen a l'estabilitat o a lleugers descensos, sempre pot haver-hi moviments inesperats que, en el cas de Riudecanyes, suposen un autèntic respir per a les comarques que depenen de la seva aigua.

| ACN

Línia descendent tranquil·litzadora a la resta

La resta dels principals pantans mantenen el guió previst en plena onada de calor: la conca interna catalana continua registrant baixades molt suaus, amb un descens total de només una dècima, mantenint les reserves globals en el 76,50 %, cosa que evidencia la fortalesa d'un sistema que, fins i tot en el tram més exigent de l'estiu, segueix resistint.

Tanmateix, no tot són pujades. L'embassament de Sau, que havia estat notícia durant els dies anteriors per la seva ratxa positiva i les seves petites però constants pujades, avui posa fi a aquesta dinàmica i comença a registrar una lleu baixada. Després d'haver encadenat diverses jornades d'increment, Sau perd quinze centèsimes i queda en el 65,33 %, una variació modesta però que posa en relleu l'excepcionalitat del seu comportament recent i la rapidesa amb què poden canviar les tendències als grans embassaments catalans.

Aquest gir, encara poc significatiu, serà una dada a seguir amb atenció si es consolida durant els pròxims dies de calor intensa. La resta d'embassaments principals mostra la tònica d'estabilitat i descensos mínims que ha caracteritzat tot el mes d'agost fins ara

Darnius Boadella baixa lleugerament i es manté per sobre del 65 %, Susqueda cedeix només una dècima i segueix ancorat a l'entorn del 80 %, mentre La Baells i La Llosa del Cavall gairebé no acusen l'efecte de la calor, registrant descensos de només unes centèsimes i conservant nivells d'ompliment excepcionals per a aquesta època de l'any.

Foix, com és habitual per la seva funció reguladora, baixa també lleument però segueix en valors altíssims. Siurana, per contra, és la nota menys positiva de la jornada i perd gairebé dos punts, baixant fins al 22,14 % i recordant que els punts estructuralment febles del sistema encara requereixen tota l'atenció dels gestors hídrics.