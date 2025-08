Audiències TV3: males notícies per a gairebé tota la programació

Una caiguda sostinguda que ningú esperava fins que va arribar. En les últimes setmanes, TV3 ha registrat descensos pronunciats en pràcticament tots els seus espais, excepte en els telenotícies. Aquest fet ha sorprès el sector i planteja dubtes sobre el rumb de la seva graella

Caiguda generalitzada excepte en els informatius

El fenomen es detecta clarament en les audiències de principis d'agost. L'edició del Telenotícies Cap de Setmana del dissabte 2 d'agost va aconseguir una quota del 28,2 % i 349.000 espectadors, liderant el canal a Catalunya aquell dia. De manera similar, l'edició del migdia va obtenir un share del 28,4 % amb 303.000 espectadors xcatalunya.cat. Tanmateix, la resta de la programació va registrar xifres molt més modestes, reflex d'un desinterès conjunt que no s'ha vist compensat pel consum d'informatius.

Per exemple, espais habituals d'entreteniment d'estiu i formats de varietats no han aconseguit retenir l'interès. Tampoc els especials d'humor o els magazins d'actualitat política, que simplement han mantingut xifres discretes sense créixer prou per aixecar la mitjana del canal.

| TV3, XCatalunya

Retrocés de la cadena en la majoria de franges

TV3 continua sent líder autonòmica, assolint un 13,2 % de quota de pantalla nacional entre les cadenes de FORTA el dissabte 2 d'agost, sent el canal més vist del conjunt. Però aquests resultats, a l'agost, contrasten amb la resta del mes, on FORTA fa una mitjana d'un 8,9 % de share en canals autonòmics, i TV3 lidera amb 13,8 % aquest mes, gairebé un punt per sota de la seva mitjana anual recent.

A més, la tendència general de la cadena mostra lleugeres pèrdues. Segons dades de Kantar Media, la seva quota se situa al voltant del 14,0 % en els primers mesos de 2025, molt per sota dels pics de 2023, on va arribar a estabilitzar-se en el 15 % o més.

Anàlisi de la situació i context

TV3 ha estat líder indiscutible a Catalunya durant llargs períodes, especialment gràcies a les seves produccions locals i cobertura informativa. Però des de fa anys la quota ha anat decreixent, i el 2025 els nivells d'audiència tornen a situar-se en dades similars a les pitjors de la dècada passada. Això respon en bona part a la competència creixent d'altres canals autonòmics i a l'erosió de contingut propi de qualitat.

| TV3

Un cas paradigmàtic és el programa Està passant, que tot i caure estrepitosament en audiències, ha rebut llum verda per a una nova temporada des del setembre. Toni Soler, responsable creatiu, justificava la seva renovació assenyalant que continua sent líder en la seva franja, tot i que reconeixia la rutina en els gags i el desgast en la fórmula del programa.

Veus del sector

Els experts opinen que aquesta crisi es deu a l'absència de novetats atractives a la graella i a un excés de continguts redundants que no evolucionen. Algunes veus assenyalen que s'ha descuidat la inversió en formats originals, especialment per atraure audiències més joves. D'altres afegeixen que els informatius mantenen la seva fortalesa gràcies a la confiança dipositada pel públic en el rigor dels periodistes de TV3.

La reacció del mercat no s'ha fet esperar. Centrals publicitàries demanen més innovació, mentre que productors locals estan pressionant per renovar formats amb més frescor i menys inèrcia creativa.