SONDEIG 11/01: Aliança Catalana s'acosta als 20 diputats

Les últimes eleccions oficials al Parlament de Catalunya, celebrades el 2024, van marcar un canvi important en el panorama polític català. El PSC va liderar amb 42 escons, seguit per Junts, amb 35, i ERC, que va caure fins als 20. Vox va aconseguir consolidar-se amb 11 escons, mentre que el PP va créixer fins als 15, en una mostra de la reorganització del vot constitucionalista.

Aliança Catalana va debutar amb 2 escons, un fet que va marcar l'inici del seu ascens en l'escenari polític. Aquest panorama també va destacar pel retrocés de forces com la CUP, que va passar de 9 a només 4 diputats, i els comuns, que van descendir fins als 6. Aquestes xifres van evidenciar una fragmentació del vot independentista i una consolidació de nous actors que van començar a guanyar protagonisme en el debat públic.

El 2024, amb una participació electoral relativament baixa, del 51 %, es va revelar un canvi en les preferències de l'electorat cap a formacions emergents com Aliança Catalana. Aquest context va preparar el terreny per a noves enquestes que reflecteixen el ràpid creixement d'aquesta formació.

| Parlament

Les dades del sondeig realitzat el 10 de gener

El sociòleg conegut com 'Sergi288' a X (Twitter) va publicar ahir els resultats d'una enquesta basada en 656 entrevistes realitzades entre el 4 i el 10 de gener de 2025. Aquest sondeig va reflectir un creixement notable d'Aliança Catalana, que podria assolir entre 17 i 19 escons. El PSC, per la seva banda, es mantindria com la força més votada amb 39-41 diputats, seguit de Junts, amb 22-24, i Vox, que pujaria fins als 20-22.

Altres partits també van mostrar fluctuacions. ERC continuaria en descens, situant-se entre 17 i 19 escons, mentre que el PP incrementaria la seva presència, assolint els 10 escons. Pel que fa als comuns, la seva caiguda seria considerable, passant dels 6 escons actuals a 3-4, mentre que la CUP es mantindria en una posició minoritària amb 3 diputats.

La participació estimada d'aquest sondeig es va situar en un 53%, una xifra baixa comparada amb eleccions anteriors. Aquest dada suggereix un possible desinterès de part de l'electorat cap al panorama polític, cosa que podria beneficiar les diferents formacions emergents com Aliança Catalana.

Comparativa amb l'enquesta de desembre

El sondeig realitzat a Sant Esteve el desembre de 2024, que va comptar amb 1.710 entrevistes, ja havia anticipat algunes tendències actuals. En aquella ocasió, Aliança Catalana va aconseguir entrar al Parlament amb entre 2 i 4 diputats, mostrant un creixement notable respecte als comicis anteriors. Ara, però, la força emergent sembla haver triplicat la seva projecció en menys d'un mes.

El PSC i Junts mantenen xifres similars en ambdós estudis, amb el primer consolidant-se com el partit més votat i el segon consolidant-se com la principal força independentista. Vox també mostra un increment constant, consolidant-se com la tercera força. Per contra, ERC continua caient en ambdós sondejos, reflectint una pèrdua significativa de suport.

La diferència més destacada entre ambdós estudis és l'auge d'Aliança Catalana. Els d'Orriols creixen dos punts. Aquest ascens podria reconfigurar el panorama polític, obligant els partits tradicionals a replantejar les seves estratègies de coalició.