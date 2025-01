La novetat que podria arribar a Whatsapp.. i tots diuen el mateix

WhatsApp, la plataforma de missatgeria més utilitzada al món, continua generant expectatives amb rumors i possibles actualitzacions que busquen millorar l'experiència dels seus usuaris. Des de la implementació de noms d'usuari personalitzats fins al suport per a apps de tercers, les novetats d'aquesta aplicació propietat de Meta sempre acaparen l'atenció. No obstant això, en els últims dies, un rumor específic ha encès les xarxes socials: la possible arribada d'un tercer check blau.

Actualment, WhatsApp utilitza un sistema de checks per informar l'estat dels missatges enviats: un check gris indica que el missatge ha estat enviat correctament, dos checks grisos confirmen que ha arribat al dispositiu del destinatari i, finalment, dos checks blaus signifiquen que el missatge ha estat llegit (sempre que aquesta opció no estigui desactivada).

El suposat tercer check blau aniria més enllà, notificant al remitent quan un missatge sigui objecte d'una captura de pantalla. Segons les especulacions, aquesta funcionalitat estaria dissenyada per oferir una capa addicional de privacitat, especialment en converses on es comparteixen dades sensibles. La idea recorda a sistemes similars que ja existeixen en altres plataformes, com Snapchat, que alerta quan es realitza una captura de pantalla en xats o publicacions.

És cert o només un rumor?

Malgrat el rebombori, WhatsApp no ha confirmat oficialment l'existència d'aquesta eina. Fins i tot, en diverses ocasions, la companyia ha desmentit rumors similars, qualificant-los com a notícies falses o especulacions sense fonament. L'origen d'aquesta nova onada de rumors no està del tot clar, encara que molts usuaris han mostrat interès en què la funció sigui real, argumentant que seria una mesura eficaç per protegir la privacitat en les converses.

D'altra banda, altres sectors d'usuaris han plantejat dubtes sobre la viabilitat i utilitat d'aquesta possible funció. En un món on les captures de pantalla s'utilitzen comunament per guardar informació important o compartir detalls de converses, rebre una notificació per cada captura podria ser percebut com a invasiu. A més, mètodes alternatius, com fer una foto amb un altre dispositiu o utilitzar versions no oficials de WhatsApp, podrien anul·lar aquesta mesura.

Si WhatsApp decidís implementar aquesta funció, l'impacte en l'experiència dels usuaris seria significatiu, tant positiu com negatiu: