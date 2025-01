Oficial Meteocat: Alerta si t'acostes a la platja en dues comarques a partir de la 1

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una nova alerta per estat de la mar. Que entrarà en vigor a partir de les 13:00 hores d'aquest dissabte. I es prolongarà, inicialment, fins a la 1:00 h del diumenge, amb la possibilitat d'onades que superin els 2,5 metres d'alçada.

Segons l'últim mapa divulgat per l'agència, el risc (nivell 3 sobre 6) es concentrarà a les comarques de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Ambdues situades a la franja nord i centre de la Costa Brava. On la combinació de vent, maror i mar de fons podria convertir-se en un problema seriós per a aquells que no extremin la precaució.

Les platges més afectades

El butlletí oficial indica que la direcció dominant de l'onatge serà nord-nord-est (N-NE). El que significa que zones tan emblemàtiques com el cap de Creus o el cap de Begur quedaran exposades a la força del mar. Especialment en trams de costa oberts i sense esculleres de protecció.

| ACN

Aquest fenomen es tradueix en maror i un notable mar de fons que elevarà la mida de les diferents onades per sobre de la barrera dels 2,5 metres. Amb la possibilitat que algunes sèries assoleixin alçades encara més grans de forma puntual.

El Meteocat adverteix que aquest escenari marítim pot generar diverses inundacions lleus en passejos i zones litorals baixes, així com dificultar les activitats nàutiques de pesca o esbarjo.

Per aquest motiu, es recomana als propietaris d'embarcacions que les revisin i ajustin les amarres per evitar danys. Igualment, es recomana cancel·lar o ajornar les sortides en embarcacions lleugeres, si no resulta estrictament necessari, mentre duri la situació de risc moderat-alt.

Franges horàries més crítiques

Les previsions assenyalen que el punt àlgid de les onades s'assolirà al matí i primer tram de la tarda d'aquest mateix dissabte, estenent-se l'alerta fins a la matinada del diumenge. No es descarta que, de mantenir-se els vents intensos i el mar de fons, la situació pugui prolongar-se una mica més. Tot i que el pronòstic oficial situa l'horitzó de l'alerta fins a la 1:00 h del diumenge.

Durant aquesta finestra temporal, les condicions marítimes poden variar ràpidament. Per la qual cosa el Meteocat insisteix en la conveniència de consultar les actualitzacions a través de la seva web i xarxes socials.

És habitual que, en episodis de vent i onatge, es generin diferències significatives d'un tram de costa a un altre. Localitats costaneres com Roses, l’Escala, Palamós o Platja d’Aro podrien presentar uns escenaris molt diferents en funció de l'orografia local i la presència de badies o ports resguardats.

| Twitter

Un escenari habitual a l'hivern

Els temporals a la Costa Brava no són infreqüents durant l'època hivernal, quan els vents del nord i nord-oest incrementen l'alçada de les onades i generen mar grossa. No obstant això, cada nou episodi posa en risc infraestructures costaneres i la seguretat de veïns i visitants que, en ocasions, s'endinsen de forma imprudent en zones afectades.

Amb aquesta alerta, el Meteocat remarca la importància de la responsabilitat col·lectiva, confiant que la informació preventiva ajudi a minimitzar danys i successos desafortunats.

Així doncs, davant l'arribada d'aquest episodi d'onatge a l'Alt Empordà i Baix Empordà, la recomanació principal és allunyar-se del litoral. Mantenir-se pendent dels avisos oficials i extremar la cautela si resulta imprescindible desplaçar-se a prop de la costa. Un cop superat el pic de l'alerta, es preveu que el mar retorni a valors menys agitats i es recuperi la normalitat a les platges i ports de la zona.