Sílvia Orriols desmunta una teoria de la conspiració de Rufián amb un sol tuit

per Pol Nadal

Els responsables del cordó sanitari a Aliança Catalana i a Sílvia Orriols no descansen ni en Nadal. El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha intentat vendre una teoria de la conspiració sobre el partit independentista i VOX.

Rufián s'esforça a comparar el partit d'Orriols amb el d'Ignacio Abascal i assegura que darrere dels seus projectes hi ha molts diners. Afegeix que amb una mínima investigació periodística, es descobririen aquestes suposades aportacions. Aprofita per atacar els seus amics processistes de Junts, assegurant que a la "dreta catalana" no li interessa.

| Jordi Amela (Aliança Catalana)

El comentari de Rufián ha rebut un sonor zasca de la seva destinatària. Sílvia Orriols no s'ha amagat i l'ha posat al seu lloc amb un cop històric. "Si darrere meu tingués molts diners i el suport de mitjans de comunicació públics i privats, arrasaríem en les eleccions".

En aquest sentit, Aliança Catalana ve denunciant una campanya d'assetjament i de desprestigi dels mitjans de comunicació públics i privats que reben subvencions en forma de publicitat institucional. Tots ells participen del cordó sanitari signat per PSC, Comuns, ERC, Junts i la CUP abans de les passades eleccions. Això sí que se sabria amb una "mínima investigació periodística".

Victòria d'Aliança Catalana a Ripoll amb molt pocs mitjans

Sílvia Orriols es va proclamar batllessa de Ripoll en les passades eleccions amb 6 regidors. Junts per Catalunya i ERC van empatar amb 3 edils cadascun. PSC i CUP van empatar amb 2 i tanca el ple Som-hi Ripoll, Independents pel Ripollès, amb un regidor.

| ACN, Parlament, XCatalunya

"Us he guanyat amb un esclop i una espardenya", afegeix Orriols en el seu tweet, deixant clar que ella no comptava amb el suport institucional.

Aliança Catalana creix en les enquestes

Aliança Catalana, liderada per Sílvia Orriols, ha experimentat un notable ascens en les enquestes electorals recents a Catalunya. Actualment, el partit compta amb 2 diputats al Parlament, però diversos sondejos pronostiquen un increment significatiu en la seva representació, arribant a superar els 10 escons.

Un sondeig publicat el 27 de desembre pel sociòleg conegut com 'Sergi288' reflecteix aquest creixement. Segons les dades recopilades, Aliança Catalana obtindria entre 14 i 16 diputats, consolidant-se com una força política emergent en el panorama català.

| Parlament

Així mateix, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, en el seu baròmetre de novembre de 2024, indica que Aliança Catalana podria superar formacions com la CUP i fins i tot els Comuns, reflectint una tendència a l'alça en la intenció de vot cap a aquest partit.

Aquest increment en el suport a Aliança Catalana es produeix en un context de canvis en l'electorat independentista i una fragmentació del vot. La formació d'Orriols ha capitalitzat part del descontentament de votants de partits tradicionals, presentant-se com una alternativa dins de l'espectre polític català.