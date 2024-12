SONDEIG 27/12: Aliança Catalana continua pujant i els partits processistes baixen

El sondeig publicat el 27 de desembre pel sociòleg conegut com a ‘Sergi288’ marca un nou punt d'inflexió en la política catalana. Amb un total de 1.710 enquestes realitzades, el recent estudi reflecteix una participació estimada del 51% i mostra importants canvis en les tendències electorals respecte a les últimes eleccions autonòmiques.

El PSC lidera, però la pujada d'Aliança Catalana destaca

Segons les dades del sondeig, el PSC es manté com el partit amb més intenció de vot, obtenint entre 40 i 42 escons. No obstant això, Aliança Catalana (AC) registra un creixement important, projectant entre 14 i 16 diputats, consolidant-se com una força clau. Aquest ascens es produeix a costa de partits tradicionalment processistes com ERC i la CUP, que continuen perdent suport.

ERC, que havia estat una de les forces dominants al Parlament, passa dels seus resultats anteriors a una estimació de 9 a 11 escons. La CUP, per la seva banda, amb prou feines aconsegueix mantenir-se amb 2 diputats, evidenciant una caiguda destacable en la seva rellevància política.

| Parlament

Comparativa amb les últimes eleccions catalanes

En les eleccions catalanes oficials, celebrades fa pocs mesos, ERC va aconseguir 20 escons, mentre que la CUP va assolir els 4 diputats. Aquest contrast amb les projeccions actuals reflecteix una desafecció creixent cap a les opcions independentistes tradicionals. D'altra banda, AC, que comptava amb tan sols 2 escons, ha aconseguit captar el suport d'un sector descontent, particularment en zones rurals i petits municipis.

En paral·lel, partits com Vox i el PP també mostren una lleu millora. Vox oscil·la entre 21 i 23 escons, mentre que el PP podria assolir de 12 a 14 diputats. Junts, encara que manté un suport considerable, pateix un lleuger descens respecte als seus resultats anteriors, situant-se entre 22 i 24 escons.

Comparació amb el sondeig de desembre

L'anterior sondeig de ‘Sergi288’, publicat el 6 de desembre, mostrava ja algunes d'aquestes tendències, però amb diferències notables. Aleshores, Aliança Catalana se situava entre 13 i 15 escons, mentre que el PSC també liderava amb 38-40 diputats. La pujada d'AC en només tres setmanes és considerable, reafirmant el seu ascens ràpid i la seva capacitat de captar nous votants.

En el cas d'ERC, les dades de principis de decembre reflectien entre els 13 i 15 escons, la qual cosa implica una pèrdua de 2-4 diputats en menys d'un mes. La CUP es manté estancada en els mateixos nivells, mentre que Vox i el PP experimenten lleugeres variacions cap a l'alça. Junts cau 3 punts demostrant que la seva estratègia política no sedueix el votant independentista.

El sondeig del 27 de desembre confirma la transformació del panorama polític a Catalunya. La caiguda dels partits processistes com Junts, ERC i la CUP, juntament amb l'auge d'Aliança Catalana, reflecteix un canvi de prioritats en l'electorat. Mentrestant, el PSC continua consolidant-se com la principal força política, encara que la irrupció d'AC podria alterar les aliances parlamentàries després de les pròximes eleccions.