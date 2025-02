Sílvia Orriols desafia Salvador Illa a la sessió de control: 'A qui...'

Sílvia Orriols porta unes setmanes dins el focus mediàtic, tant per les seves diferents respostes dins el Parlament com les entrevistes que ha dut a terme fora d'aquest. Fa una setmana, la batllessa del municipi de Ripoll va anar a TV3, on va parlar de diversos temes i va debatre amb altres tertulians d'aquells termes més polèmics que aborda.

En concret, la diputada va ser entrevistada a l'espai Els Matins, de la televisió pública catalana, on no va tenir pèls a la llengua per parlar de diferents temes sensibles. Orriols no va tenir por de carregar contra el model de convivència processista que hi ha actualment a TV3 segons ella. A més, durant la seva entrevista, va defensar la necessitat de tenir una Catalunya autosuficient, tant de forma alimentària com energètica.

Ara, com ja ens té acostumats, la batllessa ha tornat a deixar titulars en la seva nova intervenció a l'hemicicle. On aquest cop ha tingut temps per dirigir-se directament a Salvador Illa i parlar d'un tema que molts eviten.

Parla clar en la seva última intervenció

Aquest matí, durant la sessió de control al govern, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha protagonitzat una intervenció contundent dirigida al president de la Generalitat, Salvador Illa. Orriols ha denunciat el que considera un atac directe a la llibertat d'expressió dels diputats arran de la seva presència a la cambra catalana.

| Parlament

"Mai abans s'havia plantejat endurir la normativa per restringir la llibertat d'expressió dels diputats fins que ha arribat Aliança Catalana. Ara, després de quatre discursos sincers, han reaccionat a corre-cuita per censurar-me", ha afirmat Orriols. La diputada ha assegurat que en el Parlament es pot atacar Catalunya i fins i tot criticar Espanya, però que l'Islam és "intocable".

En la seva intervenció, Orriols ha qüestionat directament Salvador Illa, posant en dubte les seves prioritats i la seva lleialtat institucional. "Tant de poder té la Comissión Islámica? A qui deveu servitud, senyor Illa? Als catalans o a Mohamed VI?", ha preguntat amb to desafiant.

També ha aprofitat per marcar distàncies entre la seva formació i el govern: "Vostè defensa els interessos d'Espanya, jo els de Catalunya. Vostè defensa el pensament únic, jo el lliure pensament. Vostè no té pressupostos aprovats, jo sí", ha sentenciat.

Finalment, Orriols ha clos la seva intervenció amb un clam inequívoc: "Visca Ripoll i visca Catalunya!", una declaració que ha despertat les reaccions dins i fora de l'hemicicle.