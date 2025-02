Quan arriba el pròxim canvi de temps segons el Meteocat

L'estabilitat atmosfèrica s'afiança a Catalunya, oferint uns dies de temps tranquil i majoritàriament assolellat, segons l'últim pronòstic del Meteocat. No obstant això, el canvi es veu a l'horitzó i arribarà progressivament a partir de dijous amb el retorn d'algunes bandes de núvols.

El pronòstic a mitjà termini del servei meteorològic català indica que la situació sinòptica estarà dominada per un anticicló, cosa que garantirà un ambient majoritàriament asserenat i sec per dimecres. Tanmateix, aquest escenari estable també portarà amb si un descens de les temperatures, especialment en hores nocturnes, on es podran registrar glaçades a l'interior i en zones de muntanya.

| Getty Images, sanjagrujic

Les condicions seran propícies per gaudir de cels serens a la major part del territori, amb alguns intervals nuvolosos al litoral i prelitoral, sense precipitacions significatives. El vent també es mantindrà en calma, afavorint una sensació de fred a les primeres hores del dia.

A partir de dijous, tornen els núvols

Si bé dimecres seguirà marcat per l'estabilitat i temperatures contingudes, el canvi de temps es començarà a notar a partir de dijous. Segons el Meteocat, l'acostament d'una feble pertorbació propiciarà l'arribada de bandes de núvols que aniran guanyant terreny amb el pas de les hores.

Aquest augment de la nuvolositat no portarà amb si un canvi brusc en les temperatures, encara que podria provocar un lleuger repunt de les mínimes a causa de l'efecte de "manta tèrmica" que impedeix el refredament nocturn del sòl. Al litoral i prelitoral, no es descarta la possibilitat d'alguna pluja ocasional, però sense acumulacions destacables.

Divendres: núvols variables i més humitat

De cara a divendres, el panorama meteorològic seguirà en la línia de la transició cap a un temps més inestable. Els núvols seran protagonistes en àmplies zones de Catalunya, especialment a la meitat nord i sectors del litoral. Encara que no es preveu un episodi de pluges generalitzades, podrien produir-se ruixats dispersos en punts del Pirineu i Prepirineu.

L'increment de la humitat i la presència de nuvolositat també podria afavorir l'aparició de boires en valls interiors durant les primeres hores del dia, cosa que podria dificultar la visibilitat en algunes carreteres. Les temperatures seguiran sense canvis significatius, amb màximes moderades i nits una mica més temperades.

Encara que el canvi de temps no serà abrupte ni extrem, és important estar atents a l'evolució de la situació meteorològica, especialment si es tenen plans a l'aire lliure per al final de la setmana. Les temperatures seguiran sent fresques, per la qual cosa convé abrigar-se bé a les primeres hores del dia i no confiar-se en les hores centrals, on el sol podria donar una sensació enganyosa de calidesa.