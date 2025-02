Sílvia Orriols carrega contra el model de convivència processista a TV3

La batllessa de Ripoll i diputada d'Aliança Catalana al Parlament, Sílvia Orriols, ha estat entrevistada aquest matí a Els Matins de TV3 on ha exposat les seves crítiques al model de convivència impulsat pels partits independentistes tradicionals i ha defensat la necessitat d'una Catalunya autosuficient tant energèticament com alimentàriament.

"El català s'està morint i calen mesures urgents"

Durant l'entrevista, Orriols ha carregat contra la campanya "Som 8 milions", que ha estat proposada per alguns sectors de l'independentisme, comparant-la amb l'antic eslògan "Som 6 milions". Segons Orriols, aquests lemes no reflecteixen la realitat i amaguen el problema real que viu Catalunya: la pèrdua del català com a llengua vehicular i la manca d'integració real.

"Podem fer els lemes que vulguem, però la realitat és que el català s'està morint. El que necessita és ser imprescindible i necessari al cim de Catalunya", ha afirmat.

| Parlament

També ha rebutjat la idea que qualsevol persona que posi els peus a Catalunya sigui automàticament considerada catalana, afirmant que "cap altre estat del món" adopta aquesta política d'inclusió incondicional. "Tenim aquest subconscient esclau d'assumir tot allò que Espanya ens imposa", ha sentenciat.

Una aposta clara per l'energia nuclear i les renovables

Sobre la viabilitat d'una Catalunya independent, Orriols ha insistit en la necessitat d'assegurar l'autosuficiència energètica. Preguntada sobre quin seria el mix energètic ideal, ha defensat una combinació de renovables i energia nuclear. "No es pot renunciar a cap d'aquestes tipologies. Catalunya les necessita totes dues per garantir un subministrament estable i a un preu assequible per la ciutadania", ha explicat.

Davant la insistència de l'entrevistador sobre un pla concret, Orriols ha assegurat que cal mantenir les centrals nuclears existents i, si cal, obrir-ne de noves, a més de potenciar les renovables. "Això és imprescindible si volem ser independents algun dia i no haver de dependre de l'energia que ens donin Espanya i França", ha remarcat.

"L'únic finançament singular és un estat propi"

També s'ha pronunciat sobre la proposta d'un nou model de finançament singular per a Catalunya que ha estat defensat per Salvador Illa. Orriols ha estat taxativa: "L'únic finançament singular que li convé a Catalunya és la restitució de l'estat català i que deixin de saquejar-nos les arques públiques".

Ha recordat que el govern espanyol ha incomplert reiteradament les seves promeses en matèria de finançament, i que per això no confia en cap millora real dins del marc autonòmic. "Sempre que Espanya ha promès un avenç, no s'ha complert", ha afirmat.

"Hem aconseguit eixamplar la base de veritat"

Preguntada sobre les dades de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que indiquen que només el 36% dels votants d'Aliança Catalana s'identifiquen com a independentistes, Orriols ha destacat que el seu partit ha aconseguit "eixamplar la base de veritat". Segons ella, molta gent que no es defineix com a independentista d'entrada compra el model d'estat que proposa el seu partit. "Hem aconseguit el que no han fet les formacions tradicionals: convèncer persones que fins ara no veien la independència com una prioritat però que creuen en el model d'estat que proposem", ha assegurat.

| Parlament

"No crec que Junts torni a intentar una moció de censura a Ripoll"

En la part final de l'entrevista, Orriols ha parlat sobre la seva gestió com a batllessa de Ripoll i la possibilitat d'una nova moció de censura per part de Junts i altres forces. "Després del ridícul que han fet, no crec que gosin intentar-ho per tercera vegada, però sempre poden sorprendre", ha afirmat amb ironia.

També ha desmentit que el fet de ser diputada la limiti per fer precampanya electoral. "Nosaltres demostrarem des de Ripoll que complim els programes electorals, a diferència de les altres formacions polítiques", ha conclòs.

Amb aquestes declaracions, Sílvia Orriols reafirma la seva estratègia d'un discurs contundent contra el model tradicional de l'independentisme i a favor d'un estat català autosuficient i segur.