Sílvia Orriols deixa KO el processisme: 'La comèdia del procés se’ns està fent eterna'

La diputada Sílvia Orriols ha tornat a sacsejar l’hemicicle amb una intervenció plena de crítiques a la gestió econòmica del Parlament de Catalunya, posant el focus en el que ella considera una "manca flagrant d'austeritat i proporcionalitat" en les despeses d’aquesta institució. Segons Orriols, la realitat parlamentària evidencia una cambra sobredimensionada que, en lloc de ser un exemple d’eficiència, es dedica a malbaratar recursos públics.

Entre els exemples destacats per la diputada, s'ha referit a la compra de 100 cadires per un cost total de 100.000 euros, fet que suposa un preu de 1.000 euros per unitat. "Arribats a aquest punt, potser ens unirem a la CUP i demanarem de fer les reunions asseguts a terra en assemblea", ha ironitzat. A més, ha posat en dubte la moralitat de finançar amb diners públics viatges a Waterloo per reunir-se amb el president Carles Puigdemont. Orriols ha exigit que aquests desplaçaments, vinculats a interessos de partit, es paguin de la "pròpia butxaca".

"La independència la van aguantar només 8 segons, però la comèdia se’ns està fent eterna"

Amb aquesta contundent frase, Orriols ha criticat l’herència financera del procés independentista, assenyalant el que considera una "hipocresia" per part dels seus promotors. "Fins quan haurem de pagar les seqüeles del procés?", ha preguntat, fent referència tant a les despeses que genera com a la polarització política que manté.

Un altre dels punts àlgids del seu discurs ha estat la crítica al finançament públic als partits polítics amb representació parlamentària, que aquest any ha arribat als 12 milions d’euros. Orriols ha qualificat aquesta xifra de "vergonyosa" i ha acusat els partits tradicionals de convertir-se en "multinacionals" finançades amb els diners dels contribuents. "Si avui retiréssim les aportacions públiques, s’esfondrarien. Aliança Catalana seria l’única formació capaç de sobreviure", ha afirmat, posant en valor la sostenibilitat econòmica de la seva formació.

| Parlament

També ha dirigit crítiques personals contra altres representants, com el diputat dels comuns David Cid, qüestionant com la seva formació faria front a les despeses sense el suport públic quan ja amenacen de "ruïna" fins i tot amb les ajudes actuals.

Un sistema desigual

Orriols ha anat més enllà, denunciant que el sistema de finançament públic beneficia els partits parlamentaris i cronifica la seva presència a la institució, impedint la competència justa amb formacions noves. Ha assenyalat, a més, que aquest desequilibri es veu reflectit en la presència exclusiva dels partits tradicionals als debats televisius, que ha qualificat de "manipulats" per perpetuar les mateixes cares al poder. "Si això és democràcia i igualtat de condicions, que Déu ens agafi confessats."

Amb aquestes paraules, Orriols ha reafirmat el seu posicionament com a veu crítica amb la gestió pública i ha deixat clar que continuarà posant el focus en el que considera abusos i privilegis de la política catalana.