Sílvia Orriols carrega contra Illa i el processisme: 'Catalunya...'

Aquest dimecres al Parlament de Catalunya, la líder d'Aliança Catalana,Sílvia Orriols, ha protagonitzat un dels moments més contundents de la sessió de control al president Salvador Illa. La intervenció d'Orriols, marcada pel seu to directe i combatiu, ha estat una crítica frontal al model multicultural i a les polítiques que, segons ella, pretenen desdibuixar la identitat catalana.

Denúncia al llegat del processisme i les polítiques d'Illa

En la seva intervenció, Orriols ha recuperat les polèmiques paraules de l'expresident Pere Aragonès, "No cal que us integreu a Catalunya perquè vosaltres sou Catalunya", que va dirigir a diverses comunitats musulmanes. Aquestes declaracions, segons la diputada, exemplifiquen una política de "dissolució identitària" que s'ha perpetuat amb el govern d'Illa. "N'hi ha que es vendrien la seva mare per conservar la cadira on seuen", ha etzibat la líder d'Aliança Catalana, fent un retret generalitzat a les forces polítiques majoritàries.

Orriols ha carregat amb duresa contra el president Illa, acusant-lo de ser còmplice d'un model polític que considera contrari a la preservació dels costums, les tradicions i la cultura catalana. Amb referències a Nadal, la diputada ha lamentat les "figures inclusives" i les "cançons mutilades per no ofendre els immigrants", que ha qualificat d’atacs a la tradició catalana.

Un al·legat en defensa de la catalanitat

El moment més destacat ha estat quan Orriols ha deixat clar que ni ella ni el seu partit acceptaran la desnaturalització de Catalunya: "Nosaltres no ens avergonyim de les nostres arrels, dels nostres costums ni de la nostra cultura. No ho consentirem." Aquesta afirmació ha culminat amb un contundent "Catalunya no ha sobreviscut mil anys per morir ara sense pena ni glòria. Bon Nadal i visca Catalunya."

| Parlament

La resposta d'Illa ha estat breu i conciliadora. El president ha reivindicat les paraules de Pere Aragonès i ha destacat el paper de Catalunya com a exemple de convivència i pluralitat. També ha fet referència al Fòrum contra el Racisme i la Discriminació, celebrat a Barcelona, i ha recomanat a Orriols escoltar les intervencions d’aquest espai per entendre millor el model integrador que defensa el seu govern.

Una intervenció que marca distàncies

Amb aquesta intervenció, Sílvia Orriols ha tornat a diferenciar-se de la resta de grups parlamentaris, situant Aliança Catalana com a veu única en defensa del que ella anomena "el model nacional català". Les seves paraules han generat reaccions dividides a l'hemicicle: mentre alguns diputats responien amb murmuris d'indignació, altres aplaudien la seva determinació.

Aliança Catalana reforça així la seva estratègia de confrontació amb el govern i amb les polítiques migratòries i multiculturals, buscant consolidar el seu paper com a força crítica al Parlament.